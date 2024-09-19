财政部：2023年全国政府采购规模33929.6亿元
2024年09月19日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者王震）据财政部网站消息，2023年全国政府采购规模为33929.6亿元。其中，货物、工程、服务政府采购规模分别为7738.1亿元、14486.8亿元和11704.8亿元，占全国政府采购规模比例为22.8%、42.7%和34.5%。
从组织形式看，政府集中采购、部门集中采购、分散采购规模分别为8038.3亿元、1522.4亿元和24369.0亿元，占全国政府采购规模的23.7%、4.5%和71.8%。从采购方式看，公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源、框架协议采购规模分别占全国政府采购规模的76.3%、0.6%、1.8%、12.3%、0.6%、3.1%和1.5%。
政府采购政策功能作用有效发挥。在支持绿色发展方面，2023年全国强制采购、优先采购节能节水产品357.2亿元，占同类产品采购规模的83.9%；优先采购环保产品575.1亿元，占同类产品采购规模的84.9%。在支持中小企业发展方面，全国政府采购授予中小企业合同金额为25239.8亿元，授予中小企业合同总金额占全国政府采购规模的74.4%；其中，授予小微企业合同金额15778.3亿元，占授予中小企业合同总金额的62.5%。在支持乡村振兴方面，各级预算单位通过脱贫地区农副产品网络销售平台（“832”平台）采购贫困地区农副产品超过99亿元，有效带动贫困农户增收，促进乡村产业发展。
(责编：王震、高雷)
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