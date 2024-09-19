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我国数字贸易快速发展 呈现三大特点

刘 萌
2024年09月19日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：我国数字贸易快速发展 呈现三大特点

“我国数字贸易发展不断加快。以数据为关键要素、数字服务为核心、数字订购与数字交付为主要特征的数字贸易，已经成为国际贸易发展的新趋势和经济发展的新增长点。”9月18日，商务部部长助理唐文弘在国新办新闻发布会上表示。

据唐文弘介绍，2023年以来，中国的数字贸易快速发展，主要有以下特点：

首先，规模保持较快增长。2024年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模达到了1.42万亿元，增长了3.7%，创历史新高。跨境电商进出口1.22万亿元，增长了10.5%，也达到了历史新高，对贸易高质量发展的支撑作用不断增强。

其次，产业基础不断夯实。数字经济保持稳健增长，2023年中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到了10%。中国网民规模达到了10.92亿，互联网普及率达到了77.5%。中国云计算市场规模达到了6165亿元，增长了35.5%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达到了32.85泽字节，增长了22.4%，这些都为数字贸易改革创新发展奠定了坚实的基础。

第三，竞争实力显著提升。“云端经济”生态逐步形成，催生出众包、云外包、平台分包等服务外包新业态新模式。2023年，中国离岸服务外包执行额达到1513.6亿美元，自主研发游戏海外销售收入达到166.7亿美元，多款头部游戏在海外广受认可，长期位居下载榜前列。网络文学出海市场规模突破40亿元，海外访问用户约为2.3亿人，网络文学生态出海格局初步形成。

商务部在创新发展数字贸易上有哪些考虑？唐文弘表示，商务部将会同有关部门和地方，深入贯彻党的二十届三中全会部署，加大政策支持力度，健全数字贸易相关法律法规，加快制订数字贸易领域标准。培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业，在细分领域积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业，积极参与世贸组织电子商务谈判，推动加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进程，深化多双边和区域数字贸易对话与合作，贡献发展数字贸易的中国智慧和中国方案。

(责编：杨曦、陈键)
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