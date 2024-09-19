董碧娟

原标题：税收数据显示制造业转型升级成效

国家税务总局增值税发票数据显示，1月份至7月份，我国制造业销售收入同比增长5.3%，31个制造业大类行业中有28个实现正增长。其中，高端装备制造业销售收入同比增长8.3%，智能设备制造业销售收入同比增长12.4%，高耗能制造业销售收入较上年同期下降0.8个百分点。系列数据显示出制造业高端化、智能化、绿色化发展扎实推进。

1月份至7月份，高端装备制造业销售收入占制造业总销售收入的比重为16.5%，较去年同期提高0.5个百分点。四川德兰航宇科技发展有限责任公司是一家专业从事航空、航天等高端装备用高性能环形锻件的制造企业，前7个月企业销售收入同比增长28%。“目前，我们已经交付了1.6亿元的产品，还有3亿元的订单正在抓紧生产中。”该企业相关负责人朱林介绍，公司自2023年投产以来，已经累计享受各项税收优惠超6000万元，为德兰航宇产业园二期建设提供了有力支持。

高技术制造业销售表现亮眼。增值税发票数据显示，1月份至7月份，高技术制造业销售收入同比增长8.4%，较2023年增速快5.8个百分点，尤其是通信终端设备制造、敏感元件及传感器制造、显示器件制造、计算机整机制造、光学仪器制造等行业增速均超20%。浙江金乙昌科技股份有限公司是一家微波电子通信领域的企业。“2023年我们享受研发费用加计扣除近1300万元。”该公司财务负责人吴沈燕表示，企业良好的发展势头背后，少不了税费优惠政策的支持。

产业智能化升级速度也在加快。1月份至7月份，智能设备制造业销售收入同比增长12.4%，较制造业平均水平高出7.1个百分点。其中，可穿戴智能设备、智能无人飞行器、智能车载设备、服务消费机器人、工业机器人等制造行业销售收入大幅增长，同比分别增长47.1%、23.2%、21.2%、14.4%和11.7%。

各地多措并举推动科技创新和产业创新加速融合。今年上半年，重庆新增科技型企业6009家、高新技术企业1496家。上半年，重庆在支持科技创新和制造业发展等主要税惠政策方面，共减税降费及退税超221亿元。重庆税务部门推出17条举措支持科技创新型企业高质量发展、20条举措助力制造业升级，上半年通过电子税务局和税企互动平台，分批次精准推送税费优惠政策信息合计357余万户次。

在智能制造装备业方面，1月份至7月份，智能制造装备业销售收入同比增长5.2%，其中印刷专用设备、纺织专用设备、机床功能部件及附件、微特电机及组件、深海石油钻探设备等制造业同比分别增长16.8%、11%、10.6%、9.9%和9.6%。

制造业绿色化转型稳步推进，更多企业主动减污降碳。1月份至7月份，高耗能制造业销售收入占制造业比重为30.7%，较上年同期下降0.8个百分点，反映制造业“降耗”工作有序推进；制造业企业采购环境治理服务金额同比增长6.2%，增速较2023年加快2.4个百分点，显示“治污”投入不断加大。吉林磐石铸诚无缝钢管有限公司今年已经投资400多万元用于更新退火炉等设备，加快实施数智化改造等项目。该公司财务经理郭芳锐介绍，此前公司已投入300多万元用于环保设备的更新改造，加上今年的更新设备，企业能耗大大降低。

从新能源汽车整车制造业来看，1月份至7月份，该行业销售收入同比增长38.7%，继续延续增长势头，“扩绿”成效尤为明显。“今年以来，公司已享受出口退（免）税1300万元，同比大幅增长。”奇瑞新能源汽车股份有限公司财务负责人周俊表示，公司还享受了研发费用加计扣除优惠、增值税留抵退税等税收优惠，为公司持续加大研发投入、提升产品竞争力提供了资金保障。

国家税务总局政策法规司司长戴诗友表示，税务部门将落实落细支持制造业发展税费政策和服务举措，确保制造业企业充分享受政策红利，为加快推进新型工业化，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展贡献更大力量。

(责编：杨曦、陈键)

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