马春阳

原标题：新能源产业发展韧性足

随着上市公司半年报披露完毕，以新能源汽车、光伏储能为代表的新能源板块上半年“成绩单”正式出炉。凭借持续的技术创新、完善的产业链体系，我国新能源产业总体实现较快增长，上市公司业绩逐渐好转，多家行业龙头企业展现较强增长韧性。但与此同时，板块表现呈现分化，部分行业盈利压力增大。专家认为，随着我国绿色低碳转型持续深入，叠加国内外储能需求旺盛，能源生产消费结构持续优化，下半年新能源板块业绩有望进一步回升。

新能源车需求释放

板块表现分化。华泰证券研报显示，今年上半年电力设备新能源产业链上下游各子板块总营收1.85万亿元，同比下降7%，其中电机、储能、锂电资源、电池、设备、电池材料和光伏营业收入同比下降，其他板块实现正增长。电控、整车和工控营业收入同比增速居于前三位，增速分别为26.82%、14.97%、9.93%。

从归母净利润情况来看，整车、电池、传统电力设备归母净利润同比增速靠前，增速分别为74.59%、6.74%、4.72%。

在以旧换新、减免购置税、新能源汽车下乡等利好政策影响下，新能源汽车产销保持平稳增长。根据中国汽车工业协会数据，今年上半年国内新能源汽车产销分别累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。其中纯电动汽车销量301.9万辆，同比增长11.6%，插电混动汽车销量192.2万辆，同比增长85.2%。

在新能源汽车的高需求带动下，新能源汽车产业链上市公司表现不俗。以比亚迪为例，其半年报显示，比亚迪上半年实现总收入约3011.27亿元，同比增长15.76%，归属于上市公司股东的净利润达136.31亿元，同比增长24.4%。其中，汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约为2283.17亿元，同比增长9.33%。

市场人士认为，整车企业上半年利润大涨，很大程度上得益于新能源汽车领域持续的技术创新。从电池技术到智能驾驶，从轻量化材料到车联网技术，显示出中国车企对新能源技术创新的重视。“新能源汽车企业通过加快技术创新、加强供应链管理、优化生产模式等措施，切实降低了成本负担，提升了经营效率。”盘古智库高级研究员吴琦表示。

受益于新能源车的高需求，电池领域部分上市公司业绩表现较为抢眼。以宁德时代为例，其半年报显示，今年上半年，公司实现营业总收入1667.7亿元，同比下滑11.88%，归母净利润228.7亿元，同比上涨10.37%，扣非净利润200.5亿元，同比上涨14.25%。与此同时，宁德时代产能利用率达到65%，6月产能更是达到73%，继续排在行业前列。在业绩说明会上，宁德时代表示，公司下半年排产和订单饱满，产能利用率预计会进一步提升。

但受锂电池降价等因素影响，锂电公司整体营收面临压力。方正证券研报显示，2024年上半年，国内外新能源车产销量持续增长，动力电池装机量在国内保持较快增长。在价格方面，由于供需关系的变化，碳酸锂和其他锂电池材料价格大幅回落，导致电池价格也处于下降趋势。从盈利能力来看，大部分锂电材料企业因价格下跌受到冲击，正极材料企业尤其受到高价碳酸锂库存的拖累，负极材料则因产品价格下滑面临压力。结构件和电池领域的龙头企业则保持了较高的增长速度。

光伏产业整体承压

光伏领域上市公司在上半年整体承压。华泰证券研报显示，光伏板块实现营收2739.98亿元，同比下降25%，产业链价格持续下跌导致收入规模下滑。其中光伏制造实现营收2229.75亿元，同比下降27%；光伏运营板块实现营收510.23亿元，同比下降13%。

近年来，乘着新能源发展浪潮，大量公司涌入光伏赛道，产能的集中释放一定程度上导致了市场的供需失衡。市场分析人士表示，2023年末开始的行业供需错配是产业链价格快速下跌的重要原因。由于产业链价格波动和国际市场政策变化，一些行业一体化组件公司上半年陷入亏损的境地，市场份额出现明显下滑。

面对全球光伏行业竞争的加剧和价格波动的挑战，仍然有公司凭借技术创新、全球布局和数字化转型等方式，展现了强劲的市场竞争力与经营韧性。例如，晶科能源半年报显示，公司上半年实现营业收入472.51亿元，归母净利润12.00亿元。据了解，公司仍凭借其N型TOPCon技术的高效产品和全球均衡的布局，进一步稳固了市场地位。晶科能源表示，随着下半年产业链价格企稳和下半年需求季节性复苏，公司有信心在完成全年出货指引的同时，通过平衡不同区域出货和利润来保持可持续的经营业绩。

阳光电源半年报显示，2024年上半年实现营业收入310.20亿元，同比增长8.38%；归母净利润49.59亿元，同比增长13.89%。阳光电源表示，上半年主要盈利贡献来自于光伏逆变器、储能业务和新能源投资开发。

就储能业务而言，阳光电源表示，暂时还没有看到储能天花板，预计未来会保持较高增速。储能需求场景比较多，比如光伏、风电与储能的耦合效应显著，随着新能源装机量的提升，配储比例在提升，配储时长也在增加，同时电网调峰需求和对构网能力的要求提升，也会加大储能需求。用户侧场景也越来越多，无电地区如矿山、海岛等，光储已逐步具备较好的经济性。

值得注意的是，尽管光伏行业整体承压，但光伏终端需求景气不改。国家能源局发布的统计数据显示，今年上半年光伏新增装机为102.48GW，同比增长30.7%。其中，二季度新增装机57GW，同比增长27%。在国内清洁能源需求持续扩张和组件大幅降价驱动下，光伏装机保持持续增长态势。

华泰证券研报认为，预计下半年产业链价格逐步企稳，旺季出货继续增加，具备优质N型产品出货能力、成本控制能力强及海外市场拓展领先的厂商有望凭借成本、技术优势，穿越行业过剩周期。

盈利有望持续改善

展望今年下半年新能源板块发展形势，中信建投证券电力设备及新能源行业首席分析师朱玥表示，绝大多数行业已经逐步向供需平衡回归，比如此前价格战最激烈的风电主机行业，主要上市公司均反馈明显减亏。上半年光伏和锂电龙头公司业绩表现比较出色，代表着新能源行业正在逐步向供需平衡回归，走向复苏，目前已处于复苏的起步向上阶段。

在新能源汽车方面，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会预测，“金九银十”是车市的销售旺季，随着各地以旧换新政策的陆续出台，预计地方补贴政策初期的效果明显，将更好地促进“金九银十”的销量。

锂电池作为新能源行业的重要组成部分，在近年来亦取得快速发展。此前，工信部发布2024年上半年全国锂离子电池行业运行情况，2024年上半年，我国锂电池产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池总产量480GWh，同比增长20%。电池环节，1月至6月储能型锂电池产量超过110GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约203GWh。1月至6月全国锂电池出口总额达到1934亿元。

工银瑞信基金认为，受益于全球新能源汽车产业爆发式增长以及储能行业发展，我国锂电企业在国际市场具有强劲的竞争力。进入三季度这一传统旺季，随着产业链逐步出清，预计锂电池价格或将见底。当前动力电池市场格局稳定，一线厂商有望在保持国内份额的同时，继续提升海外份额。此外，主要适用于3C产品的消费类锂电池，从半年报来看环比盈利继续改善，在旺季来临和新场景的带动下或将迎来景气上行。

在光伏领域，吴琦认为上半年盈利下降的主要原因是受到欧洲需求下降和库存积压等因素的影响。“但随着欧盟降息预期加强推升经济景气度，阳台光伏等新场景加快应用带动去库存，将持续带动光伏板块的出口订单回暖，改善光伏板块的盈利压力。”他说。

吴琦进一步表示，电力设备新能源板块下半年业绩表现或将持续改善，一方面是需求持续改善，电网投资增加以及出口订单回暖的带动；另一方面公司内部加快技术创新和提质增效，也将助力盈利回升。

(责编：杨曦、陈键)

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