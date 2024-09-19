齐 慧 赖奇春

原标题：交通大规模设备更新稳步推进

推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。作为国民经济的重要组成部分，开展交通运输领域大规模设备更新，通过财政、金融等政策引导企业积极参与，能有力促进投资和消费，同时提升交通领域绿色化智能化水平，推动高质量发展。

目前，全国各地正在积极稳妥推进交通运输行业大规模设备更新，政策效果和项目进展如何？记者就此采访了相关政府部门、专家学者和企业负责人。

更新需求迫切

4月18日，宇通重卡第三批20辆513底置换电牵引车成功交付给广东省阳江市源强运输有限公司，以支持其不断增长的运输需求。

“从2020年开始，我就在考察纯电重卡汽车，这两年终于换上了，效果是真的好。”广东省阳江市源强运输有限公司董事长谭成多说，“通过设备更新，我们大大降低了运营成本，提升了企业经济效益。”

谭成多给记者算了一笔账，柴油车一公里成本大约3.5元。更新为电车之后，一公里最多需要1.5千瓦时电，加上过路服务费等，一公里成本约0.9元。如果一天跑500公里，相较柴油车每天能省下1000多元。“源强运输公司每年运输量大约120万吨，车辆的设备更新周期是5年到8年，从2023年7月至今已陆续更新了40台纯电重卡。”谭成多说。

交通运输部科学研究院交通发展研究中心副主任凤振华介绍，“交通运输行业设备规模体量较大，设备更新需求迫切”。

据统计，截至去年年底，全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽电车近70万辆，这当中有部分设备老旧，能耗排放高，是需要更新的，更新体量规模较大。为了推动设备更新加快落地，交通运输等部门开展了周密部署。

今年5月，交通运输部等13部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，提出实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。

7月29日，交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，为此轮交通运输行业大规模设备更新拉开序幕。随后，交通运输部、财政部接连发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》《关于做好老旧营运船舶报废更新政策实施工作的通知》等文件，推动老旧营运柴油货车、老旧营运船舶进行设备更新，明确补贴资金支持，政策持续深入推进，覆盖面不断扩大。

“开展大规模设备更新，推动交通运输设备与新能源、新材料、数字经济等深度融合，以点带面实现突破性进展，能促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，推动交通运输高质量发展。”凤振华说，促进高端化、智能化、绿色化交通运输装备设备推广应用，还能带动研发设计、生产制造、检验检测等各环节设备技术水平提升，促进产业链供应链高端化发展，有利于推动生产力质态跃升，发展形成新质生产力。

各地加快落实

在各项政策支持下，各地积极部署响应，稳步推进交通运输设备更新工作。

北京市通过摸底发现，全市拥有城市轨道交通运营线路27条，里程836公里。其中，运营时间超过20年的线路有4条，10年至20年的线路有13条，轨道交通设施设备进入更新改造高峰期，且部分设施设备需整体更新。

北京市交通运输部门相关负责人介绍，北京市交通委员会牵头对更新改造机制进行了优化，会同市财政局、市发展改革委编制并印发了《北京市轨道交通关于较大规模设施设备更新改造项目联审管理办法（试行）》，明确了投资规模超过2亿元的信号、车辆（不含厂修）等系统性改造项目的申报及联合审查机制。

目前，北京市城市轨道交通1号线车辆更新、5号线信号系统地面设备更新改造、10号线信号系统整体更新改造工程已按照管理办法完成或正在开展联审。

四川省交通运输领域设备大规模更新以推动新能源转型为重要方向。根据前期摸底，截至2023年底，四川省交通运输领域各类经营性运输装备存量近50万台，但新能源装备占比不足10%。

“近年来，四川省在支持设备更新方面已出台了一系列政策，但相关支持政策对于引导企业更新新能源公交、船舶、货车等作用有限，特别是在目前全省运输企业普遍面临经营效益下滑、资金承受能力不高的情况下，难以一次性投入巨量资金进行批量更新换代。”四川省交通运输部门相关负责人介绍。

为此，四川省在中央特别国债资金支持基础上，一方面统筹用好省级既有政策，统筹用好城市交通发展奖励、扶持内河水运发展“以奖代补”、平安渡运、普通国省干线智能运行网及智慧客运枢纽建设、公路机械化养护和应急中心及服务区建设、新能源货车和氢能源汽车通行优惠等既有政策，全力推动交通运输大规模设备更新。另一方面新增省级支持政策，与中央政策错位支持、协同发力。新增省级政策重点支持具有公益和社会属性的设备更新，以及氢能源在城市公交中的应用和嘉陵江电动货运船舶试点。

“各地推进大规模设备更新，有助于提升全要素生产率，培育新的经济增长点。”凤振华说，加快推广新能源清洁能源交通运输装备设备，带动新能源清洁能源充换电、加氢加注等配套设施建设，能够有效推动老旧设备向高端、智能、绿色方向更新升级，推动设备存量资源转化为优质增量。

政策还需完善

“希望我们的补贴政策还能更加精准，不断完善，让更多运输企业享受到实实在在的实惠。”谭成多说。

在采访中记者发现，各地由于资源禀赋和交通运输发展情况不一，在推进过程中因地施策、流程优化、政策宣贯等还需逐步落地细化，一些企业对政策的理解还需要进一步提升。除了资金补助，相关配套政策和配套设施还有待完善，例如与电动汽车配套的充电桩、换电站等设备，政策的支持结构还有一定优化空间。

根据国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，通过支持交通运输设备更新，到2027年，交通等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

对此，专家建议，要开展好老旧车船摸底统计，做到底数清、情况明、信息准，同时做好企业设备更新意愿调研，形成设备更新需求清单以及配套服务需求清单，精准指导企业做好报废更新工作，助力企业降低成本、提升效益。

“针对政策传达难、企业申报难的问题，应不断畅通政策渠道，优化申报流程。”凤振华提出，要利用信息化等手段，实现一站式补贴申领操作，提升企业设备更新申报的便利性，提高各部门工作效率。

此外，还应积极研究政策，用好用足财政资金补贴、超长期特别国债、科技创新和技术改造再贷款等政策，尽可能产生“乘数效应”。强化多部门协同，发挥交通运输主管部门牵头抓总作用，会同当地发改、财政、商务、工信等部门，按照职能职责，加强政策设计，形成推动工作的强大合力，共同促进交通运输业设备更新工作持续深入推进。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经