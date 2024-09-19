人民网北京9月19日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局获悉，9月10日，第二届沿黄九省（区）黄河流域生态保护和高质量发展标准化大会在青海省西宁市举行。

会议围绕“构建标准化发展新格局 促进高质量发展”主题，研究沿黄九省（区）标准化区域协同联动机制，建立黄河流域生态保护和高质量发展区域协同地方标准采信互认工作规则，发布黄河流域生态保护和高质量发展标准化服务信息平台。会议还研究了深化地方标准管理制度改革。

会议要求，要以标准升级促进经济高质量发展，推动实现区域标准化资源共享，共同建设支持绿色低碳发展的标准体系。完善“共同制定、共同发布”的区域协同地方标准制定机制，形成区域协同地方标准清单，促进黄河流域生态环境共保联治、产业协同创新、基础设施互联互通、公共服务便利共享。推进团体标准组织能力建设，强化社会团体自律管理。探索建立标准创新联合体，提升区域内企业标准化水平。探索建立区域国际标准创新联盟，搭建国际标准化协作平台。以标准提升，持续支撑黄河流域生态大保护大协同格局，筑牢国家生态安全屏障。

(责编：郝帅、高雷)

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