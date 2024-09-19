人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部针对沪苏浙豫琼5省市启动洪水防御Ⅳ级应急响应

2024年09月19日10:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月19日电 （记者王仁宏）据水利部消息，受台风“贝碧嘉”“普拉桑”及南海热带低压影响，预计9月18日至20日，太湖水位将持续上涨并于21日前后超警编号，周边河网区部分水位站将止落回涨并再次超警，维持高水位；浙江钱塘江、椒江、瓯江，安徽青弋水阳江、巢湖、池河，江苏秦淮河、滁河，河南沙颍河及涡河上游、黄河干流花园口至夹河滩区间，海南万泉河、南渡江及昌化江上游等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水；此外，受天文大潮和风暴增水共同影响，浙江、上海、江苏等地沿海部分潮位站可能超警，沿海河流洪水下泄受顶托明显。

9月18日18时，水利部针对上海、江苏、浙江、河南、海南等5省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求相关水利部门和流域管理机构密切监视台风移动路径，加强监测预报预警，强化值班值守、会商研判和信息报送，科学精准实施水工程防洪调度，全面落实水库和在建工程安全度汛措施，病险水库原则上一律空库运行，突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发布预警信息，提请相关地方政府果断转移危险区域群众，确保人民群众生命财产安全。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
牵住能源转型“牛鼻子” 书写绿色发展新篇章
　　【观点摘要】 ·能源转型是经济社会发展全面绿色转型的“牛鼻子”。 ·以能源“含绿量”提升发展“含金量”。…
中消会：食品企业要强化质量意识树立品牌信仰
　　人民网北京9月19日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）了解到，9月14日，2024年中国国际服务贸易交易会系列活动之一的“第二届食品品牌建设与可持续发展国际大会”在北京举行。 会上，中消会理事长张沁荣表示，食品行业品牌建设与质量提升不仅是企业自身发展的内在要求，更是关乎国家形象、人民福祉的重大课题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部