人民网北京9月19日电 （记者王仁宏）据水利部消息，受台风“贝碧嘉”“普拉桑”及南海热带低压影响，预计9月18日至20日，太湖水位将持续上涨并于21日前后超警编号，周边河网区部分水位站将止落回涨并再次超警，维持高水位；浙江钱塘江、椒江、瓯江，安徽青弋水阳江、巢湖、池河，江苏秦淮河、滁河，河南沙颍河及涡河上游、黄河干流花园口至夹河滩区间，海南万泉河、南渡江及昌化江上游等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水；此外，受天文大潮和风暴增水共同影响，浙江、上海、江苏等地沿海部分潮位站可能超警，沿海河流洪水下泄受顶托明显。

9月18日18时，水利部针对上海、江苏、浙江、河南、海南等5省（直辖市）启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求相关水利部门和流域管理机构密切监视台风移动路径，加强监测预报预警，强化值班值守、会商研判和信息报送，科学精准实施水工程防洪调度，全面落实水库和在建工程安全度汛措施，病险水库原则上一律空库运行，突出抓好中小河流洪水和山洪灾害防御，及时发布预警信息，提请相关地方政府果断转移危险区域群众，确保人民群众生命财产安全。

(责编：王仁宏、高雷)

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