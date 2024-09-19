人民网北京9月19日电 （记者孙博洋）9月13日，市场监管总局走进北京汇文中学南校区，以“进校园”的形式，启动2024年消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”消费者教育活动，并举办2024年“质量安全第一课”暨第八届“质量安全”全国少年儿童绘画活动启动仪式。

活动上，市场监管总局质量监督司司长段永升表示，加强消费者质量安全教育，促进消费品质量提升，是质量强国建设的重要任务。要通过“进校园”活动，将消费品质量安全教育融入日常教学之中，倡导质量文化，宣传质量理念，让孩子们在学习中了解质量的重要性，构建全方位、多层次的安全防护体系，让儿童和学生在安全、健康的环境中自由成长，绽放光彩。

据介绍，作为全国“质量月”活动之一，今年的“质量安全第一课”通过介绍电动自行车、燃气用具、儿童用品等产品的购买、使用注意事项，普及质量基础设施知识，让同学们在愉悦互动的氛围中了解掌握质量安全知识，树立“质量第一”的强烈意识。

活动上，市场监管总局质量监督司副司长王胜利发布了“2024年儿童和学生用品安全守护行动”阶段性成果，他表示，要以“零容忍”惩处儿童和学生用品违法行为，坚决整治儿童和学生用品质量安全隐患问题，着力提升儿童和学生用品质量安全水平。

(责编：郝帅、高雷)

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