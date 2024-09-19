人民网北京9月19日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，珠江水利委员会在广州组织相关专家和流域各省（区）水文部门及水利工程运管单位开展现代化雨水情监测预报体系建设培训及规划研讨，正式启动珠江流域现代化雨水情监测预报体系建设规划编制工作。

珠江流域现代化雨水情监测预报体系建设是珠江流域防洪安全和能力现代化建设的重要一环。珠江水利委员会高度重视流域防洪安全体系和能力现代化建设工作，多次组织专题学习研讨，要求委属各相关部门（单位）从水利基础支撑属性、流域自然禀赋和水安全角度，深刻认识推进流域防洪安全和能力现代化建设的必要性，要完整、准确把握推进流域防洪安全和能力现代化建设的丰富内涵和逻辑关系，要在前期已有工作基础上结合最新要求，以流域为单位加快推进珠江流域防洪安全和能力现代化建设。

据悉，此次规划编制组将在总结前期珠江流域测雨雷达建设先行先试经验和全国“第二道防线”“第三道防线”建设需求分析的基础上，结合珠江流域防洪规划修编有关要求以及珠江流域今年13次编号洪水复盘经验，锚定“延长洪水预见期与提高洪水预报精准度有效统一”这一目标，抓好现代化硬件设备与智能化模型软件两张“王牌”，构建立体、坚实、可靠的“三道防线”，形成贯通“云雨水”、覆盖“天空地水工”的完整监测预报链条，同时把握好水旱灾害防御“三大体系”、发展与安全、本规划与其他专项规划之间的关系，高标准、高质量完成好本次规划编制工作。

规划编制组还针对规划编制思路、现代化雨水情预测预报技术、测雨雷达建设实践、水文测站布设前期论证关键技术等内容进行了深入研讨。

下一步，珠江水利委员会将坚决扛牢防汛抗旱保安天职，统筹谋划好流域防洪安全体系和能力现代化建设，保障珠江水安全。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经