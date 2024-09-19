人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

珠江委启动珠江流域现代化雨水情监测预报体系建设规划编制

2024年09月19日10:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月19日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，珠江水利委员会在广州组织相关专家和流域各省（区）水文部门及水利工程运管单位开展现代化雨水情监测预报体系建设培训及规划研讨，正式启动珠江流域现代化雨水情监测预报体系建设规划编制工作。

珠江流域现代化雨水情监测预报体系建设是珠江流域防洪安全和能力现代化建设的重要一环。珠江水利委员会高度重视流域防洪安全体系和能力现代化建设工作，多次组织专题学习研讨，要求委属各相关部门（单位）从水利基础支撑属性、流域自然禀赋和水安全角度，深刻认识推进流域防洪安全和能力现代化建设的必要性，要完整、准确把握推进流域防洪安全和能力现代化建设的丰富内涵和逻辑关系，要在前期已有工作基础上结合最新要求，以流域为单位加快推进珠江流域防洪安全和能力现代化建设。

据悉，此次规划编制组将在总结前期珠江流域测雨雷达建设先行先试经验和全国“第二道防线”“第三道防线”建设需求分析的基础上，结合珠江流域防洪规划修编有关要求以及珠江流域今年13次编号洪水复盘经验，锚定“延长洪水预见期与提高洪水预报精准度有效统一”这一目标，抓好现代化硬件设备与智能化模型软件两张“王牌”，构建立体、坚实、可靠的“三道防线”，形成贯通“云雨水”、覆盖“天空地水工”的完整监测预报链条，同时把握好水旱灾害防御“三大体系”、发展与安全、本规划与其他专项规划之间的关系，高标准、高质量完成好本次规划编制工作。

规划编制组还针对规划编制思路、现代化雨水情预测预报技术、测雨雷达建设实践、水文测站布设前期论证关键技术等内容进行了深入研讨。

下一步，珠江水利委员会将坚决扛牢防汛抗旱保安天职，统筹谋划好流域防洪安全体系和能力现代化建设，保障珠江水安全。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
牵住能源转型“牛鼻子” 书写绿色发展新篇章
　　【观点摘要】 ·能源转型是经济社会发展全面绿色转型的“牛鼻子”。 ·以能源“含绿量”提升发展“含金量”。…
中消会：食品企业要强化质量意识树立品牌信仰
　　人民网北京9月19日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）了解到，9月14日，2024年中国国际服务贸易交易会系列活动之一的“第二届食品品牌建设与可持续发展国际大会”在北京举行。 会上，中消会理事长张沁荣表示，食品行业品牌建设与质量提升不仅是企业自身发展的内在要求，更是关乎国家形象、人民福祉的重大课题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部