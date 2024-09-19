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8月银行结汇13570亿元人民币 售汇13657亿元人民币

2024年09月19日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，2024年8月，银行结汇13570亿元人民币，售汇13657亿元人民币。2024年1-8月，银行累计结汇102311亿元人民币，累计售汇114369亿元人民币。

按美元计值，2024年8月，银行结汇1902亿美元，售汇1914亿美元。2024年1-8月，银行累计结汇14385亿美元，累计售汇16080亿美元。

2024年8月，银行代客涉外收入42659亿元人民币，对外付款41564亿元人民币。2024年1-8月，银行代客累计涉外收入329222亿元人民币，累计对外付款333297亿元人民币。

按美元计值，2024年8月，银行代客涉外收入5980亿美元，对外付款5826亿美元。2024年1-8月，银行代客累计涉外收入46288亿美元，累计对外付款46862亿美元。

(责编：罗知之、高雷)
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