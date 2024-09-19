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自然资源部：优化土地管理 持续完善用地政策

2024年09月19日13:53 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （欧阳易佳）自然资源部总规划师吴海洋今日在国新办新闻发布会上表示，近年来，自然资源部门在严守红线底线、促进节约集约、维护农民权益的前提下，持续完善了用地政策，不断优化土地管理，服务保障了党中央部署的一系列重大战略、重大项目的落地实施，有力支撑了高质量发展。

一是改革土地计划管理制度，分类精准保障用地指标。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”原则，对重大项目用地“应保尽保”，由国家直接配置计划指标。对其他的项目用地，实行了计划指标的安排与存量土地的盘活相挂钩的机制，就是常说的“增存挂钩”，倒逼企业和地方节约集约用地。同时，为每个省（区、市）安排了基础计划指标，保障省级党委政府重大战略、重大产业项目、重要民生工程用地的需求，对脱贫县持续安排专项计划指标、单列农民住宅建设的计划指标，支撑乡村的全面振兴。总而言之，只要是符合规划、符合国家产业政策和用地政策的有效投资项目，合理用地需求都能给予计划保障。

二是优化用地审批制度，支持建设项目及时落地开工。加强部门协同联动，做深项目前期工作，简化建设项目用地预审，支持重大项目立项提速；对能源、交通、水利、国防等重大建设项目，出台先行用地、临时用地、分期分段报批等政策举措，保障这些项目尽早开工建设。同时，督促地方依法调整公布新的征地区片价，严格履行土地征收程序，落实征地补偿安置，切实维护农民合法权益。

三是简化许可事项，促进营商环境改善。发挥“多规合一”优势，推进“多审合一、多证合一”改革，合并用地预审与规划选址、用地批准与建设用地规划许可、土地核验与规划核实等事项。同时，规范建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等事项，推进规划许可电子证照应用。加快推进不动产登记“全程网办”，推动实现“交地即交证”“竣工即交证”。

“下一步，我们将持续优化土地管理，强化主导产业、重大项目要素支持，不断提高土地要素配置的精准性和利用效率，保障各业用地合理需求。”吴海洋说。

(责编：郝帅、高雷)
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