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大藤峡船闸过闸核载量突破3亿吨

2024年09月19日11:21 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，据来自大藤峡水利枢纽工程船闸运行一线的消息，自2020年3月试通航运行以来，大藤峡船闸过闸船舶累计12.3万艘次，过闸核载量突破3亿吨，带动近两百亿元产业，为地方经济社会高质量发展注入强劲动能。

大藤峡船闸全貌。受访者供图

大藤峡船闸全貌。受访者供图

大藤峡工程是国家水网重要骨干工程，也是珠江流域关键控制性工程，并致力于实现六个方面的目标：流域防洪安全的重要保障、实施国家水网重大工程的重要结点、粤港澳大湾区水安全的重要屏障、珠江黄金水道的重要中枢、区域电力安全的重要支撑、地方乡村振兴的重要水源。据了解，大藤峡工程下闸蓄水后，通航等级由原来的300吨级提升到我国内河航运最高标准3000吨级，助力大藤峡船闸成为珠江黄金水道重要中枢。

大藤峡船闸运行以来，大藤峡公司坚持“标准化、专业化、精细化” 管理，不断优化船闸运行方案，日均运行闸次由最初的4至6闸次提高到目前的16至18闸次，过闸效率达到国内同级别船闸领先水平。

据统计，大藤峡船闸通航四年多来，已连续安全高效运行超1600天，实现零事故、零碍航。

(责编：郝帅、高雷)
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