人民网北京9月19日电 （欧阳易佳）国新办今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家林业和草原局（国家公园管理局）副局长闫振介绍，去年以来，“三北”工程已完成各类综合治理任务超过4000万亩。

闫振表示，通过坚持系统观念，聚焦“三北”地区7大强风蚀区、34个风沙口和3条主要沙尘暴路径区谋划重点项目，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。坚持尊重科学，以水定绿，乔灌草结合，下大力气优化用地用水用苗的保障。坚持机制创新，科学有序地推动沙区光伏产业，合理发展饲料、经济林果，同时通过实行以工代赈，让老百姓在家门口就能参与“三北”工程建设。

“去年8月以来，我们全面启动‘三北’工程三大标志性战役。”闫振说，“黄河‘几字弯’攻坚战，重点围绕解决水患、沙患、盐渍化等生态问题，减少黄河输沙量，在毛乌素沙地、库布其、乌兰布和沙漠边缘和腹地，启动了95个重点项目，通过努力再造‘塞外江南’。鄂尔多斯采取‘新能源+’模式，在库布其沙漠北缘、黄河以南区域规划布局了‘百里光伏带’。科尔沁和浑善达克沙地歼灭战，重点围绕解决影响京津地区的风沙源问题，统筹推进沙化土地、退化草原、河湖湿地保护和修复。辽宁、内蒙古协同打造科尔沁沙地南缘‘千里阻沙带’。河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战，在主要风沙口、流沙入侵地、绿洲防护缺口区域，启动71个重点项目，保障绿洲生态安全。”

闫振举例，青海省在柴达木盆地、共和盆地、青海湖流域打造了12个锁边、固源阻击点。新疆阿克苏地区发展核桃、苹果、大枣等林草产业，当地老百姓人均增收千元以上。

闫振表示，下一步，将扎实推进“三北”工程高质量发展，优化政策供给，共同推动破解基层反映的堵点难点问题。引导各类主体广泛参与“三北”工程建设，全力打好“三北”工程攻坚战。

(责编：郝帅、高雷)

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