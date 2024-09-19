京东发布华为Mate XT非凡大师“全流程服务保障计划”
2024年09月19日14:05 | 来源：消费日报网
小字号
原标题：京东发布华为Mate XT非凡大师“全流程服务保障计划”
随着华为三折叠手机的发布，消费者的热情持续高涨。为满足消费者对高端手机服务的期待，京东近日推出了针对华为Mate XT非凡大师的“全流程服务保障计划”，从购机考量到用机保障，全面提升消费者体验。
京东始终致力于3C领域的服务创新。此次推出的新计划全面覆盖了消费者从购机到使用过程的每个环节。在售前阶段，通过选购指引、价保等降低消费者购买顾虑，提高决策效率。配送环节，依托高效物流网络，承诺快速配送并提供“送货上门”，且支持全球配送。而在售后阶段，京东服务提供了包括7天无理由退换、免费上门退换、180天只换不修、365天原厂维修、免举证退换货等一系列保障措施，确保消费者在用机过程中的每一个需求都能得到及时响应。
据艾瑞咨询《2023手机服务消费洞察报告》显示，消费者对手机服务的需求趋向全面化和个性化。京东在3C服务领域的探索，正是对这一趋势的积极响应，不仅为消费者提供了更加完善的购机用机体验，也展现了京东在3C数码领域的创新能力和服务深度，推动电商服务行业的高质量发展。
(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 黄河奔流永向前 为经济发展提供了澎湃水动能
- 1999年，国务院授权水利部黄河水利委员会（以下简称“黄委”）实施黄河水量统一调度，迄今已经整整25年。 从2000年后再也没有断流，黄河干流和9条重点支流重要控制断面生态流量全部达标，两岸沿黄地区的生产生活用水不再面对断水之虞； 黄河持续开展向乌梁素海、黄河三角洲生态补水，流域生态环境持续恢复向好…… 黄河水量统一调度，不仅河畅其流，更让河流生命一步步走向健康，流域生态保护一天天形成共识，为经济社会高质量发展提供了澎湃水动能。…
- 评论
- 关注