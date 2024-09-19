原标题：京东发布华为Mate XT非凡大师“全流程服务保障计划”

随着华为三折叠手机的发布，消费者的热情持续高涨。为满足消费者对高端手机服务的期待，京东近日推出了针对华为Mate XT非凡大师的“全流程服务保障计划”，从购机考量到用机保障，全面提升消费者体验。

京东始终致力于3C领域的服务创新。此次推出的新计划全面覆盖了消费者从购机到使用过程的每个环节。在售前阶段，通过选购指引、价保等降低消费者购买顾虑，提高决策效率。配送环节，依托高效物流网络，承诺快速配送并提供“送货上门”，且支持全球配送。而在售后阶段，京东服务提供了包括7天无理由退换、免费上门退换、180天只换不修、365天原厂维修、免举证退换货等一系列保障措施，确保消费者在用机过程中的每一个需求都能得到及时响应。

据艾瑞咨询《2023手机服务消费洞察报告》显示，消费者对手机服务的需求趋向全面化和个性化。京东在3C服务领域的探索，正是对这一趋势的积极响应，不仅为消费者提供了更加完善的购机用机体验，也展现了京东在3C数码领域的创新能力和服务深度，推动电商服务行业的高质量发展。

(责编：董童、李源)

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