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1至8月全国铁路发送旅客30亿人次 同比增长14.5%

2024年09月19日14:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年1至8月，全国铁路发送旅客近30亿人次，同比增长14.5%，创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚持以人民为中心的发展思想，主动适应我国经济持续回升向好、人员流动加速的形势，精心组织旅客运输，服务人民群众安全有序、温馨便捷出行。

一是客运能力增强。全国铁路日均安排开行旅客列车10730列，同比增长10.5%，动态分析旅客出行需求，及时在热门方向和区段增加运力投放能力，满足旅客出行需求。大力开行旅游列车，助力旅游经济、银发经济发展。加强跨境旅客运输组织，广深港高铁累计发送跨境旅客近1800万人次、同比增长46%，中老铁路累计发送跨境旅客16.3万人次。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，便利老少边和脱贫地区群众出行。

二是服务品质提升。优化铁路12306服务功能，科学制定售票策略，不断提升旅客购票体验。积极推广新型票制服务，计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80余个车站提供互联网订餐服务，“静音车厢”服务拓展至92列动车组列车，提升列车餐饮服务品质，做好老幼病残孕重点旅客服务，积极倡导文明出行，营造温馨舒适的旅行环境。

三是运输安全稳定。坚持人民至上、生命至上、安全第一，积极应对各类极端天气和自然灾害，加强监测预警、线路巡查、设备检修，提前采取主动避险措施，确保了旅客列车安全运行。强化旅客乘降组织，加大车站安检查危力度，有力保障了旅客安全有序出行。

该负责人表示，下一步，国铁集团将密切关注客流需求变化，统筹高铁和普速铁路，充分用好线路和装备资源，加强旅客运输组织，动态优化列车开行方案，丰富客运产品供给，提升站车服务品质，精心组织中秋、国庆假日运输，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：王连香、高雷)
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