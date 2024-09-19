人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中秋假期全社会跨区域人员流动量日均超两亿

2024年09月19日14:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月19日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，9月15日至17日中秋假期期间，全社会跨区域人员流动量近6.3亿人次，日均近2.1亿人次，比2023年同期日均增长31.1％，比2019年同期日均增长16.1％。交通运输行业落实落细运输服务保障和安全生产各项工作，全力保障人民群众平安便捷出行、重点物资运输畅通有序，守护中秋“团圆之路”。

分领域看，铁路客运量4257.3万人次，日均1419.1万人次；公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）5.8亿人次，日均1.9亿人次；水路客运量198.1万人次，日均66万人次；民航客运量506.9万人次，日均169万人次。

今年中秋假期，公路出行主要以中短途自驾为主，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量4.75亿人次，日均1.58亿人次，比2023年同期日均增长24.9％，比2019年同期日均增长27.8％。

假期第一天，福建507省道东枧公路车流量增大，不少市民旅客前往周边金光湖、白交祠、军营村等热门景点游玩。在厦门市同安区上陵“交通一家亲”爱心驿站共享司机之家工作的高大姐，一大早便开始忙碌，打扫驿站卫生、清洗饮水壶、检查医药箱物品。“我得站好这班岗，让来这休息的人有水喝、有地儿坐。”高大姐笑着说。

假期人车流量明显增长，保安全保畅通是交通执法人员首要任务。9月15日，山东省济宁市交通运输局组织微山县、鱼台县交通执法人员开展跨水域联合执法，全力守护水上交通安全，发现并组织整改问题隐患13项。潍坊市交通运输综合行政执法支队成立6个非工作日应急处置小组，全力保障节日期间道路安全畅通和人民群众安全、便捷、有序出行。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中秋假期全社会跨区域人员流动量日均超两亿
　　人民网北京9月19日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，9月15日至17日中秋假期期间，全社会跨区域人员流动量近6.3亿人次，日均近2.1亿人次，比2023年同期日均增长31.1％，比2019年同期日均增长16.1％。交通运输行业落实落细运输服务保障和安全生产各项工作，全力保障人民群众平安便捷出行、重点物资运输畅通有序，守护中秋“团圆之路”。…
1至8月全国铁路发送旅客30亿人次 同比增长14.5%
　　人民网北京9月19日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，今年1至8月，全国铁路发送旅客近30亿人次，同比增长14.5%，创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。 国铁集团客运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚持以人民为中心的发展思想，主动适应我国经济持续回升向好、人员流动加速的形势，精心组织旅客运输，服务人民群众安全有序、温馨便捷出行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部