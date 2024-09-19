人民网北京9月19日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，9月15日至17日中秋假期期间，全社会跨区域人员流动量近6.3亿人次，日均近2.1亿人次，比2023年同期日均增长31.1％，比2019年同期日均增长16.1％。交通运输行业落实落细运输服务保障和安全生产各项工作，全力保障人民群众平安便捷出行、重点物资运输畅通有序，守护中秋“团圆之路”。

分领域看，铁路客运量4257.3万人次，日均1419.1万人次；公路跨区域人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）5.8亿人次，日均1.9亿人次；水路客运量198.1万人次，日均66万人次；民航客运量506.9万人次，日均169万人次。

今年中秋假期，公路出行主要以中短途自驾为主，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量4.75亿人次，日均1.58亿人次，比2023年同期日均增长24.9％，比2019年同期日均增长27.8％。

假期第一天，福建507省道东枧公路车流量增大，不少市民旅客前往周边金光湖、白交祠、军营村等热门景点游玩。在厦门市同安区上陵“交通一家亲”爱心驿站共享司机之家工作的高大姐，一大早便开始忙碌，打扫驿站卫生、清洗饮水壶、检查医药箱物品。“我得站好这班岗，让来这休息的人有水喝、有地儿坐。”高大姐笑着说。

假期人车流量明显增长，保安全保畅通是交通执法人员首要任务。9月15日，山东省济宁市交通运输局组织微山县、鱼台县交通执法人员开展跨水域联合执法，全力守护水上交通安全，发现并组织整改问题隐患13项。潍坊市交通运输综合行政执法支队成立6个非工作日应急处置小组，全力保障节日期间道路安全畅通和人民群众安全、便捷、有序出行。

(责编：王连香、高雷)

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