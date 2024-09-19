人民网北京9月19日电 （记者王连香）据中国铁路北京局集团有限公司（以下简称中国铁路北京局）消息，自2024年9月14日起至2024年9月18日止，为期5天的2024年中秋假期运输任务圆满收官。

中国铁路北京局累计发送旅客603.3万人次，日均发送旅客120.7万人次。9月15日高峰日，共计发送旅客147.73万人次，同比2019年增长26.2%。9月15日北京地区发送旅客74.65万人次，9月17日北京地区到达旅客64.75万人次。

中国铁路北京局梯次安排补充运能，动态分析铁路12306售票和候补购票数据，掌握旅客出行需求，重点补充郑州、济南、太原、沈阳、青岛、天津、保定、石家庄、张家口、秦皇岛等方向，采取加大动车组运力投放力度、动车组重联、加开高铁临客和普速临客等方式挖潜、补充运力221对，有效保障了旅客出行需求。

为服务环京旅客出行，中秋假期期间，中国铁路北京局京津冀范围内加开天津、石家庄、保定、张家口、承德、秦皇岛等方向列车57对，累计发送旅客22.3万人次。同时持续开行天津、石家庄、邯郸、高碑店、衡水等方向环京通勤列车10对，累计发送8.9万人次，上座率94.7%。重点满足环京旅客出行需要，提升了京津冀地区互联互通水平。

针对中秋假期返程客流高峰，北京站在进站口、服务台、京铁爱心服务室等处增设“温馨指引”提示条，为旅客提供路面交通接驳位置以及自北京站前往北京主要车站及各大医院乘车路线的具体指引。北京北站、清河站加强与属地交通部门沟通协调，备足夜间出租车、网约车，优化旅客与公交、地铁等市政交通接驳，确保旅客安全顺畅出行。邯郸站根据客流情况，动态加开人工安检、验证、检票、出站通道。组织骨干紧盯旅客乘降组织，重点关注客流量大、同站台作业、停站时间短的重点车次，及时采取预检票、双侧检票、临调检票口等策略，缓解客流压力。秦皇岛车务段组织站台客运人员掌握旅客乘降集中的车厢号和列车编组变化，提前联系列车长加强旅客组织，提高旅客乘降效率确保旅客安全有序出行。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经