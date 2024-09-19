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前8个月福建省对共建“一带一路”国家进出口达6620.9亿元

2024年09月19日14:51 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电 （记者王震）据海关总署网站消息，福州海关统计数据显示，今年前8个月，福建省对共建“一带一路”国家进出口6620.9亿元，同比稳中有进，占同期福建省进出口总值的50.3%。

民营企业“引擎”作用显著。前8个月，福建省民营企业对共建“一带一路”国家进出口3896.1亿元，同比增长7.3%，占同期福建省对共建“一带一路”国家进出口总值的58.8%。

印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾是福建对共建“一带一路”国家贸易的主要市场，前8个月分别进出口791.8亿、551.5亿、447.3亿、391.8亿元，合计占同期福建省对共建“一带一路”国家进出口总值的33%。

机电和劳动密集型产品引领出口增长。前8个月，福建省对共建“一带一路”国家出口机电产品1436.9亿元，同比增长4.8%。劳动密集型产品出口1150.1亿元，同比增长6.4%，主要为纺织服装、鞋靴、塑料制品，分别出口604.1亿、212.4亿、170.2亿元。

大宗商品为主要进口产品。前8个月，福建省自共建“一带一路”国家进口大宗商品1492亿元，其中原油、铜矿砂、煤及褐煤及其精矿分别进口496.2亿、361亿、329亿元。此外，机电产品、纸浆及其制品、木及其制品分别进口198.3亿、88.6亿、73.5亿元，分别增长16.9%、36.9%、32.6%。

(责编：王震、高雷)
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