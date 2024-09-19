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假日经济“热”潮涌动 激发消费市场新动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月19日14:53 | 来源：人民网
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中秋佳节期间，全国各地文旅市场迎来消费热潮，高速公路车流不息，景区景点人潮涌动，大型园林与博物馆人气爆棚……各地文旅“齐齐发力”，文旅消费动力强劲，为经济的持续回升注入新动能。

交通运输部最新数据显示，今年中秋节假期，全社会跨区域人员流动量62956.4万人次，日均20985.4万人次，比2023年同期日均增长31.1%。

今年的中秋文旅市场，亮点频现，各地文旅部门纷纷推出丰富多彩的民俗文化活动，吸引了大量游客的目光。在河北石家庄，“滹沱草原文化旅游季”以其独特的草原风情和深厚的文化底蕴，让游客在沉浸式的体验中品味中秋的独特韵味；而北京园博园的“京彩灯会”，则以璀璨的灯光照亮了中秋之夜，让市民游客在光影交错中感受传统文化的独特魅力。

“中式夜游”成为今年中秋假期文旅消费的新场景、新亮点。多地城市广场、园林景点精心策划了赏月、游园、观灯等丰富多彩的活动，不仅展现了中秋佳节的传统韵味，还通过现代科技手段的创新应用，为游客带来了全新的视觉与感官体验。

在湖南郴州，华灯初上之时，湖南省昆剧团的演员们乘坐花船巡游，吸引了众多市民游客驻足观赏、拍照留念；江苏扬州的五大夜市持续释放“烟火气”，让扬州的夜间文旅消费场景更加鲜活、夜间消费供给更加多元；浙江乌镇则以“走月亮”习俗为主线，串联起祭月祈愿、提灯夜游等民俗活动，打造沉浸式中秋体验场景。 

此外，博物馆和美术馆等文化场所也在这个中秋假期迎来了客流高峰。中秋节期间博物馆和美术馆的搜索热度均有显著上升，成为人们文化消费的新选择。北京大钟寺古钟博物馆、哈尔滨市博物馆以及上海鲁迅纪念馆等纷纷推出中秋主题活动，邀请游客参与月饼制作、汉服秀、手提花灯制作等互动体验项目，让游客在参与中感受传统文化的魅力。

中秋文旅市场“火热”，出行人群规模庞大，激发消费市场动新动能，展现了我国文旅市场的巨大潜力和活力。“要瞄准新需求推动文旅产品创新，年轻人群正成为文旅消费的主力军。”业内专家表示。

在浙江杭州，西湖的33艘月亮船重现三潭印月，将民间传说与现代科技结合，独特的视觉冲击力吸引众多年轻人“拍照打卡”；湖南张家界的翼装飞行表演，以“嫦娥奔月”为灵感，将自然美景与极限运动完美融合，为年轻观众带来一场惊心动魄的视觉盛宴。

随着热门“IP”的兴起，商旅文体融合成为激发消费活力的新引擎。《黑神话：悟空》等热门游戏IP的加持，为文旅市场带来了新的增长点。山西省依托游戏影响力推出的“跟着悟空游山西”主题活动，成功将游戏流量转化为文旅消费动能，实现了旅游预订量的显著增长。

“推动文旅融合发展是激发消费新活力的关键所在。”业内专家指出，通过丰富和优化文商旅产品及服务供给、创新打造消费新场景、扩大有效需求等措施，可以进一步提升文商旅消费的质量和效益。

商务部相关负责人表示，将持续组织各类促消费重点活动，打造更多沉浸式、体验式、互动式消费场景，以促进消费的持续恢复和扩大，为经济持续恢复向好贡献力量。

“出入境游”也在这个中秋假期成为了一大热门。国家移民管理局数据显示，今年中秋节期间全国边检机关共计保障525.6万人次中外人员出入境，日均175.2万人次，较去年中秋假期同期增长18.6%。这不仅体现了我国国际交往的日益频繁和开放程度的不断提升，也为文旅市场的进一步复苏注入了新的动力。

中秋作为传统佳节，不仅承载着深厚的文化底蕴，也是消费的重要节点。上述专家表示，线上消费的快速增长、文旅活动的丰富多彩以及促消费活动的有力推动，共同构成了中秋消费市场的繁荣景象。随着消费结构的不断优化和消费升级的持续深化，消费市场将继续保持稳健增长态势，为经济高质量发展提供有力支撑。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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