人民网北京9月19日电 （记者杨虞波罗）9月13日，海拔5287.71米的中昆仑山顶人工影响天气云水资源综合观测系统平台投入运行，成为我国目前海拔最高的人工影响天气观测和昆仑山系云水资源综合科学考察平台。

该平台位于新疆维吾尔自治区和田地区民丰县南部黑石北湖附近，由自治区气象局、新疆空中云水资源开发利用创新研究院等共同打造，并实现与中国气象局、中国科学院、和田地区行署等多方的强强联合。该平台整合多要素地面气象监测、无人机高空探测系统、云冰微物理研究、气溶胶激光雷达探测、云冰水动态监测、高性能激光雷达、高清视频成像技术，以及北斗卫星通信系统，加之稳定的太阳能供电系统，构成了一套完整的地空天一体化监测网络。这些技术的集成应用，对于精准捕捉云层动态、优化人工增雨（雪）作业、评估气候变化影响及探索极端环境下生态系统适应性策略等，具有重要科研价值和应用潜力。

作为昆仑山系唯一的云水资源综合科学考察平台，它的建成和使用，标志着新疆在人工影响天气与云水资源开发利用领域达到了新的高度，对新疆乃至整个西北地区的水资源安全、农业灌溉、防灾减灾等具有重要意义，同时也将为全球气候变化研究和生态环境保护提供宝贵的第一手资料。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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