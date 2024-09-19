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我国首个深水油田二次开发项目投产

2024年09月19日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京9月19日电（记者杜燕飞）今日，在距离深圳东南约240公里的亚洲第一深水导管架平台“海基二号”上，随着投产指令的发出，水下机器人开启300多米深的水下采油树，原油通过水下管汇进入生产处理系统，经“海基二号”预处理后输往2.5公里外的亚洲首艘圆筒型FPSO（浮式生产储卸油装置）“海葵一号”，火炬徐徐点燃，我国首个深水油田二次开发项目——流花11-1/4-1油田二次开发项目在珠江口盆地海域正式投产。

流花11-1/4-1油田二次开发项目投产。李浩玮摄

流花11-1/4-1油田二次开发项目投产。李浩玮摄

据介绍，流花11-1/4-1油田二次开发项目由流花11-1和流花4-1两个油田组成，平均水深约305米，主要生产设施包括1座深水导管架平台“海基二号”、1艘圆筒型FPSO“海葵一号”，计划投产开发井32口，高峰日产油约2700吨。

流花11-1/4-1油田二次开发项目投产。宋旭东摄

流花11-1/4-1油田二次开发项目投产。宋旭东摄

“该项目是我国首个采用‘深水导管架平台+圆筒型FPSO’开发模式的油田。我们攻克了多项关键核心技术，在推动亿吨级深水油田焕发新生机的同时，大幅降低工程建设和生产成本，标志着我国全类型深水油气装备自主建设能力实现新进展，将进一步助力类似深水油气田高效开发。”中国海油集团总经理周心怀说。

亚洲首艘圆筒型FPSO“海葵一号”。谢修龙摄

亚洲首艘圆筒型FPSO“海葵一号”。谢修龙摄

“按照常规模式，深水油气田开发一般采用‘水下生产系统+浮式生产装置’，成本较高且技术难度大。项目团队采用干式开发技术代替水下开发方式，采用自研多点系泊系统代替单点系泊系统，开创‘深水导管架平台+圆筒型FPSO’开发模式。”中国海油深圳分公司副总经理袁玮介绍，“海葵一号”总重达3.7万吨，高度接近30层楼，最大储油量达6万吨，可连续在海上运行15年不回坞。“海基二号”总高度428米，重量超5万吨，是亚洲第一深水导管架平台。

亚洲第一深水导管架平台“海基二号”。李浩玮摄

亚洲第一深水导管架平台“海基二号”。李浩玮摄

当前，我国深水油气勘探开发处于初期阶段，增储上产前景广阔。国家能源局此前召开的2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会明确，要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战，加快突破万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田高效开发关键理论与技术难题。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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