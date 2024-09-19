人民网北京9月19日电 （记者夏晓伦）“品牌经济是高质量的经济，是高附加值的经济，不仅是中外企业发展的必由之路，也给人们的生活带来更高品质。”全球服务贸易联盟理事长姜增伟在近日举办的中国国际服务贸易交易会“2024第三届全球品牌经济大会”上表示。

姜增伟还表示，自改革开放以来，品牌经济在中国得到快速发展，引进国际品牌的同时也发展培育了更多的本土品牌，为中外企业和中外品牌提供了公平的竞争与合作平台。特别是最近10年来，中国企业的品牌建设取得积极进展，体现了中国大力发展新质生产力、推动经济高质量发展取得的成效。

中国商业联合会会长姜明表示，中国品牌正成为推动高质量发展、助力构建新发展格局的有力支撑，笃定地站在更广阔的国际舞台上讲述中国式现代化的生动实践。他还强调，伟大品牌源自伟大时代。在全球化潮流不可逆转的当下，只有顺应潮流、开放合作，才能获得更多发展机遇和更大发展空间。

全国商报联合会会长、中国商报社社长兼总编辑胡斌表示，当下经济发展在当前全球经济一体化加速推进的背景下，品牌经济已成为衡量一个国家或地区经济发展质量和水平的重要标志。品牌，作为国家综合竞争力的重要体现，已成为经济高质量发展的引擎，是企业文化的灵魂，是供给结构和需求结构升级的重要方向。

中国服务外包研究中心原主任邢厚媛从多个维度分享了服务品牌全球化的主要路径，一打造服务的品质、品味、市场定位；二品牌全球化需要积累经验、资历、资格、资金投入、人才投入；三与企业国际化经营战略同步的全球品牌战略 ；四塑造全球性的品牌文化；五顺应时代的营销模式，如数字化平台、营销团队建设等；五与国际一流的品牌顾问团队合作，让专业的人做专业的事情。

国务院发展研究中心国际经济研究所、世界发展研究所原秘书长、中国国际公共关系协会原常务副会长兼秘书长郑砚农认为，推动高质量发展核心是创新，基础是数字化，杠杆在市场，新质生产力为主导，而标志就是品牌力——特别强调企业要受到尊敬，具备影响力，产品受消费者喜欢，拥有高附加值，这些都是品牌力的表现。

清华大学美术学院副院长赵超认为，服务设计创新对品牌的价值构建有很多创新维度，其中他重点强调了以平台为中心的设计创新、以服务体验为中心的设计创新等模式。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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