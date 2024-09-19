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电商赋能乡村振兴 农牧民增收有了新路子

人民网记者 许维娜
2024年09月19日14:59 | 来源：人民网
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在海拔 5070 米的西藏推瓦村，世代与牛羊打交道的村民们，迎来了电商的春风。曾经，购买家电需漫长等待30天，如今借助电商物流，仅48小时就能收货。这一变化，让推瓦村乃至整个西藏都焕发出新的活力。

在当今数字化时代，电商作为经济发展的新引擎，正为乡村全面振兴注入持久动力源。有专家表示，对于地处高原的西藏地区而言，电商的崛起更是带来了翻天覆地的变化，为农牧民增收开辟了崭新的路子。

电商的发展不仅惠及推瓦村，更对整个西藏产生了深远影响。物流供应链基础设施的下沉，让拉萨实现 “当日达”，林芝、日喀则、山南等地区 “次日达”，偏远的阿里地区配送时间也大幅缩短。这不仅提高了当地居民的生活便利性，还为相关从业者带来了更多机遇。

快递站站长夏萍就是电商发展的受益者之一。几年前，她从成都来到西藏，投身电商行业。在她的带领下，所在部门业绩不断攀升，当地村民的从业收入显著提高，月入破万的已超过 10 人。她的故事，只是电商助力西藏乡村振兴的一个缩影。

近年来，西藏自治区商务部门以线上电商平台为载体，积极采取有力举措，推动新电商、新零售、新业态稳步发展。一季度，西藏自治区网络零售额实现 37.5 亿元，同比增长 48.8％，增速居全国第二。这一成绩的取得，离不开市场的推动和政策的支持。西藏营商环境不断优化，知名电商企业纷纷进藏，电商经营主体日益壮大。

以京东为例，其在西藏探寻出两条赋能之路：一是在助力当地农产品、工业品“下行”方面踏出一条“实”路；二是在助力就业、牧民增收、购买力增强以及生活幸福感提升方面开辟一条“需”路。

“实”路铺就，需要实打实的举措。

深耕西藏十余年，京东积极推动物流供应链基础设施下沉。去年 8 月，西藏首个农产品前置智能仓在林芝经开区启用，松茸制品、藏香猪制品等高原特色货品陆续入仓，销往全国各地。

西藏特产馆也是该平台的重要举措之一。自2013年开设首家线上馆，目前已达12个，涵盖众多特色产品。2023年销售额超 1000 万元，冬虫夏草、松茸、藏红花等销售增长超 20%。

同时，京东还助力西藏当地品牌讲好西藏故事。“布局电商之后，那变化可真是大得很呐！”近日，记者采访了西藏某矿泉水公司董事长兼厂长姜晓虹，她兴奋地介绍道，“伴随矿泉水品类消费升级，更多消费者逐渐了解了我们这款矿泉水背后的品牌故事与产地优势，还爱上了天然冰川矿泉水的清冽口感。”

姜晓虹透露，今年上半年销售金额900万，同比增长近10%，销量近10万箱，增长14%。

而“需”路拓宽，更要精准助力、因需而变。

家住日喀则市亚东县的白玛曲珍，在电商平台 618 活动期间以旧换新灯具，服务工程师一次上门完成全流程，全家满意。自 2023 年 4 月京东物流在西藏推出以旧换新服务以来，不断升级，覆盖大件家电和家居品类，成为藏民提升生活品质的重要助力。

电商平台的发展，满足了藏民对美好生活的需求，也为当地特色产业带来订单式个性化需求。

一位拉萨的养殖业者在接受记者采访时表示，通过电商平台提供的市场调研数据，他能够清楚地掌握北京市场和潮汕市场分别对哪些肉类有需求。这种精准匹配市场的发货方式，实现了从源头直接发货，不仅显著提升了销量，而且销售价格也得到了进一步提高。

西藏一家贸易公司总经理祁孝贤介绍，线上销售具有诸多优势。与传统销售模式相比，网上销售让牧民能直观了解消费者的进一步需求，拉近了冻鲜牦牛肉与消费者的距离。“今年我们的产品从牦牛肉干拓展至冰鲜和冷冻牦牛肉，并向内陆辐射。这一良好发展态势得益于牦牛产区享受平台的‘百亿农补计划’，同时物流成本价格也有特殊政策，从而带动了牦牛产品在该平台的销售增长 100%。”

另有专家表示，当糌粑、青稞等农特产品走向更广阔市场，藏民们的增收之路愈发宽广。这不仅是经济发展，更是民族大团结、共同迈向美好生活的生动写照。雪域高原正迎来越来越多的发展 “新动力”。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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