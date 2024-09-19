人民网北京9月19日电 （记者夏晓伦）近年来，全球经济发展呈现增长放缓的下行趋势，国际消费市场持续低迷。但消费作为经济增长的首要动力，正在发生深刻变革。随着全球服务消费的持续增加，服务贸易在促进新质生产力发展、提升消费力方面的作用日益凸显。

中国商业联合会会长姜明在近日召开的“2024国际消费全球趋势大会”上表示，生产力的革新和消费力的提升，正逐步推动我们进入一个全新的经济时代。中国目前从新兴技术驱动的生产力，到多元化的消费需求，消费模式和产业格局都在快速演变。数字化技术使得企业实现更高效的运营，同时消费者能够获得更高品质的消费，更优质的客户体验，定制化、体验式消费加快流行，消费持续升级，正在从“囤量”向“求质”转变。

中国国际贸易促进委员会研究院院长、研究员赵萍表示：“2024年世界经济增速将低于本世纪前二十年，发达经济体和发展中经济体增长分化明显。全球通胀趋缓和经济增长预期改善，环保产品，尤其是电动汽车需求增长，2024年全球贸易额有望反弹。全球经济增长放缓导致失业率上升，消费能力、消费信心减弱，消费价格回升，消费增长面临较大压力。”

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青说：“未来，扩大消费的重点和方向包含服务消费与高品质的商品。服务消费即将成为居民消费结构升级的重要方向，当前提升和改善服务供给是关键，以文化旅游、教育培训、健康娱乐为重点，扩大和优化供给。高品质商品包括应用智能技术和绿色技术的商品，应突出服务导向，稳妥推动技术、功能和标准迭代。以新能源汽车、绿色建筑、智能家电家居为重点，综合发挥新增效应、替代效应和配套效应，充分发挥惠民生、促消费综合效应。”

同时，与会嘉宾一致认为，随着中国企业全球化发展的步伐越发加快，中国产品和服务越发深入地进入国际消费市场，越来越多的中国企业开始重视并提升环境、社会和公司治理，也就是ESG这三个衡量企业合规发展的非财务指标，以便更好地实现企业经营管理的提质升级，更加顺畅地与国际市场接轨。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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