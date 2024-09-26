高云才

“这黄精啊，盛产期亩产达到4000斤，收入好着勒！”

大山深处，湖北省十堰市郧西县安家乡神雾岭村脱贫户刘帮田一家忙着黄精、苍术等中草药材收获前期田间管理。发展山地特色高效农业，守着大山，老刘一家盼望着美好的未来。

神雾岭茶园 郧轩文摄

地处鄂西北，北依秦岭，南临汉江，既是山区、老区，又是南水北调中线水源地、脱贫地区,经济基础薄弱，郧西扛牢“一泓清水永续北上”政治责任，推进以流域综合治理为基础的“四化同步”发展，全力推进乡村振兴。

新时代新征程，发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力，是郧西推进乡村全面振兴的重要课题。郧西县县委副书记雷震表示，“发展乡村特色产业，保护绿水青山，激发农民自我发展活力，是实现脱贫成果同乡村振兴有效衔接的必然要求，是郧西发展山地特色高效农业的底气所在。”

湖北省郧西县观音镇双石沟民宿村 郧轩文摄

乡村产业振兴是乡村振兴的关键。

近年来，郧西坚持生态优先、绿色发展，推进生产生活方式绿色低碳转型，以基地规模化、产品品牌化、市场特色化为方向，发展沟域经济、庭院经济、订单经济，着力打造区域特色鲜明、产业布局合理、规模经营适度、产业链条完整、利益联结紧密的山地特色高效农业，为推进农业农村现代化抒写了新篇章。

山沟致富经——

山地特色高效农业有底气

山连山，山套山，八山一水一分田。

“大山困住了出路，没想到眼前的大山就是出路。”秋分以后，依托大山的中草药材陆续进入收获季节，脱贫户刘帮田盘算着，家里分的10亩山地加上流转来的20多亩山地，黄精和苍术的毛收入不下10万呢！老刘难掩喜悦。

郧西80%的国土面积为山区，大山困住了现代农业发展，又给了发展山地特色高效农业新契机。依托自然禀赋，推进沟域经济发展，郧西在探索中迈开了步子。

以资源蓄积发展动能，以沟域支撑流域，建设绿色生态、产业融合的沟域产业经济带，郧西立足沟、坡、湾等地形地貌实际，统筹高水平保护和高质量发展，重点发展马头羊、食用菌、中药材、茶叶、木本油料、生态渔等沟域产业，培育农旅观光、文旅康养、农事体验、乡土美食等山地特色产业新业态。

“如今，天河、金钱河山青水秀，鱼跃景美。一条条昔日无人问津的山沟沟变成了生态美、产业强的金银川。”郧西县农业农村局局长王晗说。

因地制宜，领着农民干。

金秋九月，大山深处安家乡长岗岭村层林尽染，叠翠流金。

羊肚菌专业户孙忠书正在翻新土地，加盖大棚，准备把羊肚菌种植面积扩大到3亩。因为村支书毛德均手把手指导，老孙心里有托底。“毛支书把实验室变成教室，把试验田变‘田间课堂，传授羊肚菌栽培技术。今年我种了1.5亩羊肚菌，收入达到2.5万元。”眼下，毛德均正在村里完成了新一轮羊肚菌菌种分离、转接提纯和培养，为今冬播种优质菌种打下基础。

在毛德均的带动下，安家乡食用菌大棚已经发展到1020个，种植香菇等食用菌276亩，带动500余户农户增收。长岗岭村年集体经济纯收入突破50万元，山高地少的长岗岭成了村强民富的“幸福岭”。

“岭高石坡多，出门就爬坡，十年九来旱，山穷水也恶。”长岗岭村新旧对比，毛德均感慨发展沟域经济带来的新变化，“如今，我们化一沟、一湾、一山地貌为发展优势，上下游统筹，沟岸户同治，村里5条山沟沟形成了经果、药材、珍菌、水产、畜牧五个沟域经济带。”

以沟域为单元，挖掘乡村多元价值，郧西重点打造安家乡长岗岭、上津镇磨沟、店子镇七里沟等沟域经济示范带424个，沟域内村集体经济收入均超5万元。

上津道荷塘 钟建华摄

截至目前，郧西沟域经济范围内村集体经济规模达到25万元，非固定资产在100万元以上，实现了“穷沟变富沟”的转变。

产业主导，帮着农民赚。

走在郧西的沟沟岔岔，马头羊的叫声在山间回响。

傍晚时分，指着被赶回羊圈的马头羊，土门镇上坪村养殖户陈先道很开心：“今年已有80只马头羊被客户下了订单，年底会出栏120只羊，算大账，能卖20多万元，全家吃喝用度不用犯愁呀！”

近年来，郧西依托马头羊原产地和主产区的品种、资源优势，将马头羊作为全县六大重点产业链之一，系列扶持政策，目前已建设年出栏500只以上规模羊场21个，培育马头羊繁育场15家，选育种羊2万多只，全县马头羊饲养量达到50万只，年出栏27.5万只，5000多农户通过养殖马头羊实现增收致富。

马头羊产业蓬勃发展，只是郧西发展沟域经济的一个美丽倩影。

沟沟有产业，村村有特色，郧西沟域产业重点发展马山羊、食用菌（蔬菜）、中药材、茶叶、木本油料、生态渔产业。目前，特色产业基地达到40余万亩，实现综合产值48亿元。

上津镇党委书记王才上介绍，吴家沟村全村333户农户，其中258户发展茶叶3800亩，人均种茶3亩、增收千元以上。

绿色发展，带着农村富。

深入挖掘山水林田路资源、非遗文化遗产及产品，郧西大力培育农旅观光、文旅康养、农事体验、乡土美食等新业态，变“沟沟坎坎”为“走走看看”，让农民吃上“生态饭”“美丽饭”。

“我们使用的有机肥，能够减少对环境的污染，还能让荷花开放得更加茂盛。”关防乡沙沟村的藕塘里，种植户郑必义正忙着给塘地施肥。

沙沟村是远近闻名的“网红”景点，一到夏天，一望无际的池塘里荷叶翠绿，荷花清香，每年都吸引数万名游客前来游玩，带动了当地的乡村旅游。

一塘双收，沙沟村民端上了“美丽”饭碗。“藕鱼螺共生”种植、养殖带动了村民增收，小郑算了一笔账：一亩“藕鱼螺共生”塘，可产藕2500斤，大泥鳅300斤，青螺100公斤，每亩可实现收益6000元以上。

关防农耕文旅·田园沙沟冷水稻田 徐军摄

目前，郧西打造的涧池乡“淘宝小镇”、关防乡“农耕文旅·田园沙沟”综合体、安家乡“童话谷·天空牧场”、观音镇双石沟民俗文化村、湖北口坎子山“避暑天堂”等一批“网红打卡地”，年接待游客1320万人次，实现旅游综合收入102亿元。

童话谷·天空牧场 徐军摄

也要看到，郧西沟域经济在取得良好开局的同时，还存在着“弱、小、散”等问题。郧西地处秦巴山区，受地理位置限制，山地农业科技人才不多、产品加工能力不强、链条延伸不足，沟域经济发展需要不断加强和完善。

清华大学中国农村研究院副院长张红宇分析，充分发掘山沟资源，是发展山地特色高效农业的方向。

一方面，科学规划沟域产业布局。聚焦山沟自然条件和生态优势，科学规划连片发展，充分利用乡村沟、坡、湾等地形地貌，以沟域为单位，发展食用菌、中药材、木本油料、茶叶、生态渔业等适合沟域发展的特色产业。

另一方面，大力培育沟域产业主体。要不断壮大新型农业社会化服务组织、培育新型农村农业市场主体和新型职业农民，开展集约化、标准化、服务化生产，为建设现代化山地特色高效农业发挥引领作用。

王晗表示，抓好小流域综合治理，发展和壮大沟域经济，下一步重点要延链、强链、壮链、补链，依托沟域自然风光、人文历史、特色产业，大力培育休闲观光、农事体验、文旅康养等新兴产业，吸引城里人往乡下跑，到沟里玩，住农家屋，吃农家饭，以市场为导向，变沟域资源优势为沟域经济优势。

山村小庭院——

户户增收有了聚宝盆

明者因时而变。

扭住庭院经济发展，是郧西致力发展山地特色高效农业的又一探索。

目前，郧西充分发挥庭院经济经营灵活、管理方便、投资少、成本低、效益好的特点和优势，坚持扫干净、摆整齐、无污水、消隐患、环境美，积极发展小果园、小菜园、小池塘、小养殖、小商店、小餐馆、小作坊“七小业态”致富模式，将千家万户的小庭院汇集成户户增收的聚宝盆。

组织推动，形成庭院经济聚合力。

牵牛牵鼻子，提衣提领子。发展庭院经济，需要组织体系支撑。

六郎乡金钱湖鱼场 方戎摄

“门前一树椿，春菜不担心”。六郎乡瞄准商机，通过招商引资，吸引赵家河村4组村民王德宝回乡创业，投资成立了红油香椿专业合作社，通过“村党支部+合作社+农户”的订单农业模式，种植香椿1000多亩，年产椿芽30万公斤。

“每年3月中旬就可以开始采摘椿芽，每2天可采摘1次，7天一茬，一年可采摘8茬，每茬可采摘2.5万公斤以上。”合作社负责人王德宝介绍，为了提高产品附加值，合作社在种植、销售鲜香椿的基础上，开发了速冻香椿、干香椿、香椿酱、香椿油、香椿茶等多个香椿系列产品，带动了200余农户增收致富，年产值达500余万元。

郧西将庭院经济纳入政府重点工作，坚持美好环境与幸福生活共同打造，发动群众共建共享，变“要我干”为“一起干”，形成横向到边、纵向到底、齐抓共管、你追我赶的发展局面。同时，县委、县政府建立工作联席会议制度，召开专题会议，研究问题，破解难题，相关部门强化协调配合。

“凝聚工作合力，为群众发展庭院经济营造出了良好环境。”郧西县委办公室主任郑大柱说。

规划保障，形成庭院经济推动力。

政策引导，激发了村民发展庭院经济积极性。

“以前院子里的空地都闲置着，现在发展庭院经济，垃圾、厕所、污水一起治理，不仅让院子变得更加整洁美观，还增加了收入，真是一院两收。”

马安镇白家山村民王祥美将房前屋后的荒地开垦出来，种植了20余亩向日葵和10亩高粱，通过对接酒厂和市场主体，年收入6万元。2024年马安镇跟踪监测验收通过316户，新培育庭院经济农户423户，全镇庭院经济农户将达到980户以上。

郧西出台了庭院经济奖补范围及标准，采取先建后补、以奖代补的方式，对发展庭院经济增收幅度较大的示范户、脱贫户及监测户进行扶持，用真金白银引导农户打造“宜居、宜业、宜游”新庭院。

“发展庭院经济，关键是要因地制宜，尊重农民意愿，通过规划保障，推进农民多渠道增加收入。”马安镇镇长黄永海表示。

充分发挥庭院经济在农村经济发展中的作用，马安镇结合自然资源条件，引导村民根据实际情况，在发展庭院经济的基础上，选择适宜的庭院经济项目，与农户签订中长期发展规划协议书；同时，邀请农业专家开展专题讲座和技术培训，为村民提供种植、养殖等方面的技术指导，解决村民在发展庭院经济过程中遇到的技术难题、降低风险……

融合发展，形成庭院经济新业态。

把庭院经济与美丽乡村建设、人居环境整治、全域旅游有机结合，抓好农村公路、厕所、污水、垃圾、托幼、养老等乡村建设“六件事”，推动城乡融合发展，推动“美在农家、富在庭院”，促进了郧西乡村发展庭院经济多业态形成。

关防乡沙沟和美乡村 徐军摄

“发展庭院经济，大伙儿商量出台了产业创新发展基金管理使用办法，支持村民发展种养殖业、农产品加工、农旅融合、农村电商等产业。”关防乡沙沟村党支部书记卢从信说，村里还引导群众开展垃圾分类处理，实现垃圾减量化、资源化、无害化，美化了家庭，发展了乡村旅游。

目前，全村已经引导农户改造庭院166户，兴办豆腐、花馍、酿酒等传统家庭作坊15家，开办特色民宿、农家乐20家，带动300余名群众在家门口实现增收致富。

郧西综合农户经营意愿和自身特长，引导支持农户从特色种植、特色养殖、特色手工、特色餐饮等方面入手，按照宜种则种、宜养则养、宜加则加、宜商则商，利用房前屋后闲置土地发展蔬菜、马头羊、茶叶、农家乐等，还利用闲置房屋建好托幼、养老中心，让资源“活”起来、环境美起来。

目前，全县建设家庭养殖园、家庭作坊、家庭菜园、家庭旅馆等1.5万余户，户均年增收3000元以上，美了乡村，富了农民。

调查发现，发展庭院经济，当前的短板是适龄劳动力欠缺。随着新型工业化、信息化、城镇化进程加快，不少村民选择离开赖以生计的家乡奔赴远方，在农业劳动力中，青壮年劳力外出较多。

农业农村部农村经济研究中心主任金文成分析，推进庭院经济发展，关键是要因户盘活农家资源，多措并举打造庭院经济新形态，让庭院经济等乡村特色产业发展成果留住村里人、留住村民心。

一方面，要因户置业激活资源要素动力。根据农户的特长和意愿，充分发挥房前屋后的土地资源和较为宽敞的房屋资源，发展中药材、蔬菜、食用菌等特色种植，马头山羊、秦巴黄牛、黑毛生猪、梅花鹿等特色养殖等特色养殖，手工艺品、藤编等特色加工，商店、农家乐、旅馆、民宿等特色乡旅，让庭院“活”起来。

另一方面，要加大政策支持力度，夯实庭院经济发展基础。对农户特别是脱贫户、监测户在符合规定和要求的前提下，利用自有院落空间及资源资产，发展山地特色农业多种业态，达到一定发展规模的，要分户给予政策支持，推动庭院经济持续发展。

马头羊产业 徐军摄

一张蓝图绘到底，按需培训激发庭院经济活力成为郧西农村新颜值、新气象。

雷震表示，当前和今后相当长的一段时间，要不断满足农民培训需求，积极整合各类培训资源，按照从事产业类别、规模大小，分层分类制定农民培训计划，通过乡村产业人才保障来提升农民发展庭院经济能力和水平。

山村小订单——

带领农户实现“种有定向、销有方向”

知者随事而制。

订单经济，正在成为郧西发展山地特色高效农业的一道亮丽风景。

郧西采用“龙头企业+合作社+基地+农户”模式，积极发展以契约式、分红式、股权式利益联结机制为纽带的订单经济，促进产销衔接、农产品流通，切实将致富路延伸到百姓家门口。

龙头引领，订单基础越夯越牢。

以市场为导向，发展乡村龙头企业。

“瞧瞧，这花椒树成活率高，挂果见收快，出产的花椒粒大饱满、色泽鲜艳、香气浓郁、麻味纯正，每公斤价格达到120元。”

六郎乡康家梁村村民曹忠林是花椒种植专业合作社的创始人，合作社共有社2000多户，现在已经注册成立了花椒龙头企业，主要经营鲜花椒、干花椒、花椒面、花椒酱等系列产品，年销售收入2000多万元。

香口好香口蔬菜基地 徐军摄

通水通路，自主自愿，集中连片，六郎乡依托龙头企业，从2017年开始就探索出了一条花椒兴乡、花椒富民的新路子。通过党支部+龙头企业+合作社+农户的产业发展模式，坚持栽植花椒10800亩，年产花椒100多万斤，产值5000多万元。

近年来，郧西有序引导大学生毕业到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家下乡，成立新型农业社会化服务组织、新型农村农业市场主体，大力培育龙头企业和农民专业合作社，发挥龙头企业在农业全产业链中的引领带动作用。

提高质量，订单保障越扎越实。

“酒香不怕巷子深，好产品就有好价钱。”

9月20日开始，槐树林特场槐树村种植户余学龙种植的优质水稻开镰收割，“平均亩产达到1200斤，比去年提高了100斤以上，都是农业技术服务得好啊！”

品质好，口感香，槐树林特场注册了“大梁情冷水稻”商标，今年这个特场种植水稻1770亩，预计总产量210万斤，产值1000万元以上。今年，郧西种植优质水稻2.69万亩，总产量预计达3000万斤，比上年增长1.4%。

郧西实行统一品种、统一播种、统一施肥、统一管理、统一技术、统一收购的“六统一”模式，由企业、农民专业合作社对农户实行产前培训、产中指导、产后服务，提高农产品产量、品质和市场竞争力，让更多优质农产品走出大山，推动农户由“会种地”到“种好地”、从“种得好”向“卖得好”转变。

通过产销订单，带领农户实现“种有定向，销有方向”。

截至目前，郧西发展订单经济主体达138家，通过签订农产品收购合同并明确最低收购价，发展铁扫帚、双高红薯、黄皮椒、山野葡萄、高粱、艾草、烟叶、花椒等订单产业基地面积6万余亩，辐射带动1.5万户农户增收。目前，郧西食用菌、蔬菜等优质农产品畅销马来西亚、东南亚等国内外市场，出口创汇1.5亿美元。

香口乡好香口蔬菜基地 郧轩文摄

利益联结，订单推进富裕农民。

走进香口乡上香口村，一眼望去，黄皮椒、黄瓜、四季豆开始收获，一派繁忙景象。

村里蔬菜种植户郑海涛说：“我们的蔬菜都是绿色无公害的，吃起来放心，不愁销路，公司每天上门来收购。”小郑说的公司是湖北食宴三合食品科技有限公司，该公司利用当地的蔬菜、香菇、田螺等绿色有机食品原材料，生产冷冻速食食品。“去年我和三合公司签订了5亩大叶芥菜订单，收益超过万元，今年我又扩大了种植规模。”

今年，三合公司已同郧西34家生产主体签订供应订单，带动8000余户农户发展农业，订单基地规模达3万余亩。

说一千，道一万，发展山地特色高效农业，增加农民收入是关键。必须进一步完善利益联结机制，让广大农民分享现代农业发展成果。

郧西引导企业、农民专业合作社和农户建立利益共同体，企业和合作社充分发挥自身资金和技术优势，加强科技创新和新技术推广，把小农户生产引入现代农业发展轨道，采取土地流转、劳务就业等形式，促进农业增效、农民增收。

构建利益共同体，带来的是发展的动力。订单经济能不能发展壮大，农业产业化水平是关键。调查发现，郧西县土地坡度大、分散且碎片化，适度规模经营程度低，智能化装备和大型农机具推广受限，机械化作业量小，产业发展规模化、机械化、标准化水平不高，制约着订单经济发展。

国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆分析，发展订单经济，关键是要培育新型农业经营主体，以农业产业化龙头企业为核心，不断推进订单经济的发展壮大。

乡村要振兴，产业必振兴。

雷震表示，发展山地特色高效农业，下一步要重点扶持一批龙头企业牵头、农民合作社和家庭农场跟进、广大小农户参与的农业产业化联合体，共建标准化原料生产基地，龙头企业提供技术指导和服务，将标准化、品牌化贯穿于企业生产、加工、流通全过程，带动农民合作社和家庭农场等发展特色产业，提升产业质量水平和品牌效益，推动一批经济效益好的农产品加工企业不断壮大，不断增强联农带农能力。

山川相连，稻菽金黄。

目前，郧西正在着力培育100家新型农业社会化服务组织、1000家新型农业经营主体、1万名新型职业农民，为发展山地特色高效农业不断夯实根基……

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(责编：郝帅、章斐然)

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