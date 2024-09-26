高云才

羊身马头，头顶无角，两耳向前下垂，喜攀崖，善游走，频频点头，步态极似马行，呆萌呆萌，在秦岭深处的湖北省郧西县，你不得不为这种白云一般散布在崇山峻岭之中的马头羊所吸引。

郧西县古属兴安府，《兴安府志》记载：汉时移民将山羊带入，西域人士将无角奶羊带入此地，与当地土羊杂交，在漫长的历史演进中，这种无角山羊在相对封闭的地域环境中一步一步地繁育进化成为马头羊品种。

“马头羊好处多，大的能推磨，小的一百多，老人吃了不起夜，产妇吃了奶水多。”这是郧西乡村流传的民谣，马头羊在当地老百姓的心目中那是“羊中之王”。

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务，积极发展乡村特色产业，加快构建现代乡村产业体系，马头羊成了郧西发展山区特色高效农业的“当家花旦”，让乡亲们富了脑袋富口袋。

在郧西县香口乡八亩地村，养殖大户王顺美饲弄着数百头马头羊，他说今年已出栏300多只马头羊，还有一部分被客户预订了，年底再出栏100只。

一只成年的马头羊，可以卖到2000元以上。近年来，郧西马头羊产业以发展乡村现代化产业为目标，扣住保种、扩群、服务市场主体三大重点任务，全县马头山羊饲养量达50万只，年产值6.5亿元。

郧西发展山地特色高效农业的实践充分表明，因地制宜发展乡村产业，推进“土特产”是必由之路。

发展乡村产业，根本在“土”。

“土”是基于一方水土，开发乡土资源。马头羊自然禀赋的原生性，就是“土”。郧西山地多坪地少，全县天然草场296万亩，其中草丛草场79.01万亩，牧草主要有禾本科、莎草科、豆科、菊科，为饲养马头山羊提供了充足的饲草来源。 正是在分析新的市场环境、新的技术条件，用好新的营销手段，打开视野来用好当地资源上，郧西注重开发农业产业新功能、农村生态新价值，让马头羊成为发展山地特色农业的一道风景。

发展乡村产业，关键在“特”。

“特”是突出地域特点，体现当地风情。马头羊特有的肉质资源在市场竞争和规模化发展中具有不可替代性。马头羊出肉率高、肉质细嫩、味道鲜美、无膻味，蛋白质含量高，脂肪和胆固醇含量低，深受消费者青睐。马头羊是郧西地方特产“名片”，2010年4月，农业部批准对“郧西马头山羊”实施农产品地理标志登记保护。 2014年4月，国家质检总局批准对“郧西马头山羊”实施地理标志产品保护。 如今，马头羊已经为广大消费者所认可，形成了竞争优势明显的特色农产品品牌。

发展乡村产业，核心在“产”。

“产”是真正建成产业、形成集群。以发展山地高效农业为引领，以规模化、标准化、生态化、产业化为目标，经过不懈的努力，郧西实现了集高山放羊、清真屠宰、冷链运输、产品深加工、线上线下销售于一体的产业链。发展乡村产业要让农民有活干、有钱赚。发展马头羊产业，把农产品增值收益留在农村、留给农民，郧西不断探索建立更加稳定的利益联结机制，让广大农民共享农村改革和发展成果。

乡村产业振兴，关键在人，关键在干。

新时代新征程，要依托农业农村特色资源，向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动乡村产业全链条升级，就能增强市场竞争力和可持续发展能力，一个个“土特产”就会变成乡亲们增收致富的美好产业不断推动农业增效益、农民增收入、农村增活力，让农民群众可感可及、得到实惠。

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(责编：郝帅、章斐然)

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