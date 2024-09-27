人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）我国首个深水高压气田“深海一号”二期天然气开发项目27日在海南岛东南陵水海域正式投产，我国深水复杂油气资源开发能力跻身世界先进行列。

据介绍，“深海一号”是我国首个自主勘探开发的超深水大气田，天然气探明地质储量超千亿立方米，一期工程于2021年6月25日建成投产。二期工程开发距离“深海一号”能源站约70公里的陵水25-1区块，区域水深近千米，天然气探明储量超500亿立方米，天然气高峰年产量超过15亿立方米。该项目全面投产后，“深海一号”整体天然气年产量将增长到45亿立方米以上，相当于海南省2023年天然气消耗总量的1.67倍。

当前，我国深水油气勘探开发处于初期阶段，增储上产前景广阔。国家能源局此前召开的2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会明确，要以科技创新为引领，持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战，加快突破万米级深地、千米级深水、纳米级非常规和老油气田高效开发关键理论与技术难题。

“相比‘深海一号’一期，二期项目面临的自然条件更复杂，水下工程作业量大幅增长，整体作业难度增加。”中国海油“深海一号”二期天然气开发项目经理刘康介绍，项目首创“水下生产系统+浅水导管架处理平台+深水半潜式平台远程操控系统”开发模式，分南北东3个井区密集部署12口深水气井，新建1座导管架平台、1套水下生产系统，铺设5条海底管道和4条脐带缆，并对“深海一号”能源站、崖城13-1平台和南山终端进行适应性改造。

刘康表示，该气田所产深水油气沿着超115公里长的海底管道由深及浅“拾级而上”，进入位于浅水区的“四星连珠”海上平台进行处理加工，最终流向海南岛和粤港澳大湾区千家万户。气田水下生产系统由同样位于深水区的“深海一号”能源站进行远程操控。

“这种‘深浅结合’‘新老结合’开发模式创新，是项目能够实现经济高效开发的基础，需要多个领域创新技术成果的支撑。”中国海油海南分公司党委书记、总经理姜平介绍，项目团队牵头开展关键核心技术攻关，形成7项世界首创技术，建成全球首套千米级深水自动发球管汇，带动脐带缆光连接器、海洋平台透平发电机、大功率热介质锅炉、高密度无固相完井液等一大批装备和产品成功实现国产化，形成了一套深水高压气田勘探开发技术体系，可以为世界范围内类似的深水复杂油气资源开发利用提供方案。