原标题：服务实体提质增效 交通银行为经济高质量发展注入金融活水

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。经济的稳定与繁荣，是金融的立身之本和发展之基。交通银行坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续深化金融供给侧结构性改革，不断提升服务经济高质量发展的能力与质效。

胸怀“国之大者”，写好科技金融“大文章”。交行明确把科技金融作为“十四五”重点打造的业务特色优势，推动建立健全与实现高水平科技自立自强和科技强国建设相适配的金融服务体系，出台科技金融行动方案，着力提高对国家重大科技任务和科技型中小企业金融支持的质效。交行从集团战略高度谋篇布局，建立“总分辖支”四级贯通、总分联合、母行与子公司协同推进的工作机制，优化整合全集团资源，做好科技金融全链条综合化金融服务。针对科技型企业初创期、成长期、成熟期等不同阶段特点，交行打造覆盖企业全生命周期的“科创易贷”产品线，创新推出“科创人才贷”“区域场景定制贷款”等信贷产品，提高科技型中小企业融资可得性和便利性。针对科技型企业综合化金融需求，交行充分发挥全牌照优势，推出“交银科创”品牌，健全股权投资、科创票据、设备租赁等多元化融资渠道，提高科技型企业融资丰富性。仅2023年，交银子公司就在上海地区完成15家企业实际投资落地，投资金额超20亿元。针对科技型企业信用特点，交行选取人力资本、科研创新、社会认可、经营成效、行业地位五个维度，整合内外部数据自主研发了科技型企业评价模型，目前上海、山东、湖北、河北等地区分行已结合自身特色，在企业识别、授信审批、产品研发设计、对客渠道服务、风险防控等场景取得应用突破。截至2024年6月末，交行服务的科技型企业授信客户较上年末增长16%，“专精特新”中小企业贷款增长38%，为战略性新兴产业提供超8600亿元贷款支持。

紧跟行业动态，全力支持新型工业化转型发展。近年来，交行先后推出支持制造强国及深化制造业金融服务助力推进新型工业化等行动方案，在支持新型工业化方面形成了以授信与风险政策为主，以专项政策指引、重点领域行动方案为辅的“四梁八柱”政策支持体系。围绕人工智能、新能源汽车、5G、集成电路、工业机器人等20个新兴产业重点领域，交行深化行业洞察研究，制定针对不同细分行业的专项授信策略指引。今年前8个月，交行已发放制造业贷款超8200亿元，为近6万户制造业企业提供融资支持。交行还积极参与《上海市转型金融目录(试行)》编制，牵头制定全国首个地方层面的水上运输业(航运业)转型金融目录，并在上海市金融局、监管部门的指导下，总分支行三级联动，对接某海运集团绿色航运发展战略，银企共同努力携手落地全国首单水上运输业转型金融贷款。

创新链金融模式，以点带面服务制造企业。围绕机械制造、工业机器人、生物医药、数据中心、新能源汽车、集成电路、工业互联网、人工智能等先进制造企业产业链供应链需求，交行以多元化配套政策和资源倾斜为保障，不断探索提升标准化链金融客户服务能力。为适配新能源汽车产业链的“线上销售+线下交付”的新商业模式，交行为汽车主机厂定制了“新能源汽车交付中心金融综合服务”，在传统库存车三方融资模式基础上，针对线上化销售模式特点，形成订单流、资金流、货物流闭环，极大简化处理流程，实现基于订单的纯线上7X24小时全自动服务功能。同时还运用物联网和大数据技术，实现全线上“车联网监管”，提升风控能力，抢占新能源汽车数字产业融资新赛道，解决了企业资金上的难题。近5年，交行智慧汽车金融已累计为23家主机厂、近千户经销商提供超2000亿元的产业链金融融资支持，覆盖新能源汽车制造、零部件供应和经销等多个环节。

精准滴灌民企，提供综合化金融服务。交行坚持“两个毫不动摇”，一方面积极为民营企业提供融资服务，截至目前，交行已为44万户民营企业提供了超1.6万亿元的贷款支持，当年新投放的企业贷款中，近五成投向民营企业，全面实现量增价降。另一方面，立足支付结算业务本源，面向企业收、管、付各环节构建全方位的“场景+金融”产品服务，赋能中小企业支付结算便利。针对企业收款及对账需求，推出智慧金服产品，累计服务14万户企业客户，协助企业完成收款近1.66万亿元，助力企业提升经营管理效率。针对平台经济形态创新推出交银易付品牌，打造交e保、银企付等平台结算服务产品，为互联网电商、供应链金融、SaaS服务商、数字政务等平台客群提供账户、支付、清分、对账等一站式服务，优化企业线上化便捷支付操作体验。

交通银行将坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，担当作为、攻坚克难，走好中国特色金融发展之路，为强国建设、民族复兴贡献更大力量。

(责编：曹淼、李源)

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