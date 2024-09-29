人民网记者 许维娜

广西壮族自治区百色市凌云县万亩生态茶园云雾缭绕，茶梯连线。其中，金字塔茶园焕发勃勃生机，茶树吐露饱满嫩芽，茶农穿梭于青绿之间，指尖翻转采“茶”成金。

近年来，凌云县以茶为主导产业，因地制宜发展茶叶产业，从科技、生产、人才多点发力，持续赋能乡村振兴，谱写乡村振兴新答卷。凌云县委、县人民政府为了不断壮大全县茶叶产业，有效延伸茶叶产业链，促进茶农增收，加大了政策支持和资金投入力度，出台了一系列优惠政策鼓励金融机构加大对特色产业的扶持力度，同时引导社会资本进入农村投资兴业促进特色产业的规模化专业化发展。

28日，在茶与酒文化产业融合创新发展行动暨茶本酒上市发布会活动中，作为协办方的国晶酒业相关负责人透露，该公司在凌云坐拥6万亩“有机茶叶基地”，且有3万平米的天然如来溶洞用于储存茶本酒。公司通过推行“茶酒基地+农户+合作社+村集体经济”的模式，推动当地茶叶有机改造升级发展。

据悉，2023年凌云县茶园面积11.6万亩，干茶产量8441.41吨，实现综合产值7.42亿元，带动约3万人吃上“茶叶饭”。