原标题：西气东输“新成员”上线 年输气能力150亿立方米

9月29日，国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段建成投产，进一步促进区域能源结构优化，助力管道沿线绿色低碳转型。

西气东输四线（吐鲁番—中卫）是继西气东输一线、二线、三线管道之后又一条东西走向的能源战略通道，全长1745公里，管径1219毫米，设计压力12兆帕，年设计输气能力150亿立方米。其中新疆段管道长度583公里，起自新疆吐鲁番压气站，终至烟墩压气站。沿线设置4座合建站场和18座阀室，穿越大中型河流12处，穿越铁路和二级以上公路15处。

西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段沿线以戈壁、荒漠为主，人烟稀少，交通不便，社会依托较差。管道穿越火焰山下的吐鲁番市高昌区和鄯善县，夏季温度最高达47.8摄氏度；途径“百里风区”，一年中8级以上大风天气近140天，局部地段阵风超过12级。管道与已建的西部原油管道、西部成品油管道、西气东输二线、西气东输三线4条管道并行敷设，部分管段穿越地形起伏较大的雅丹地貌区，所经石方段等级高，管沟开挖难度极大。

建设过程中，国家管网集团创新应用诸多先进技术克服重重困难。在沿线7处地震断裂带，西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段首次采用管径1219毫米、厚度33毫米、X80高钢级的大应变钢管，有效提高大输量长输管道在复杂地区应对地震变形的能力；首次大规模推广应用18米加长管，与使用常规钢管相比，减少焊口5000余道，环焊缝数量减少约三分之一，有效提升管道本质安全水平。

西气东输四线（吐鲁番—中卫）新疆段全部站场和阀室均推广应用光伏发电系统，预计每年可节约用电超36万千瓦时，减排二氧化碳约362吨。

该管道的建成投产，助力新疆油气勘探开发和增储上产，进一步畅通西部天然气资源后路，实现新疆资源优势转化，提升西气东输管道系统整体输气能力。同时，通过西气东输管道系统向沿线地区稳定供应清洁优质的天然气，对优化区域能源结构、改善大气环境和推动沿线经济社会高质量发展具有重要意义。

(责编：曹淼、李源)

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