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南水北调中线举行水质安全保障应急演练

2024年09月30日16:04 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月30日电（记者刘诗平）记者30日从水利部和中国南水北调集团了解到，水利部近日联合中国南水北调集团、湖北省十堰市人民政府举行了南水北调中线水源丹江口水库库区及其上游流域和中线总干渠联动水质安全保障应急演练。

　　本次演练首次协同南水北调中线水源丹江口水库及中线干线，在湖北省十堰市丹江口水库库区和河南省南阳市南水北调中线陶岔渠首设置演练现场，采用现场实操和网上推演方式开展合成演练，演练实现了预期目标。

　　今年12月，南水北调东、中线一期工程将迎来全面通水10周年。截至目前，南水北调工程累计调水超过753亿立方米，水质稳定达标。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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