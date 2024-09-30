新华社北京9月30日电 题：制造业景气度改善 释放经济运行积极信号——解读9月份PMI数据

新华社记者潘洁、韩佳诺

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会9月30日发布数据显示，9月份，我国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业生产活动加快，综合PMI产出指数继续扩张，我国经济景气水平总体有所回升。

“9月份，部分行业迎来季节性旺季，‘双新’（大规模设备更新和消费品以旧换新）等扩需求政策效果继续显现，制造业市场需求整体趋稳运行。”中国物流信息中心专家文韬说。

一系列分项指数呈现积极变化，经济运行的积极因素不断积聚。

制造业供需两端同步回升。新订单指数在连续5个月下降后迎来回升，较上月上升1个百分点；生产指数为51.2%，比上月上升1.4个百分点，升至临界点以上。

高技术制造业和装备制造业均呈现加快增长势头，新动能新优势持续壮大。9月份，高技术制造业和装备制造业PMI分别为53%和52%，比上月上升1.3和0.8个百分点；部分消费品迎来消费旺季，叠加十一假期消费备货需求，消费品制造业整体稳中有增，消费品制造业PMI为51.1%，较上月上升1.1个百分点。

各规模企业PMI均有回升，经营主体活力提升。大型企业PMI为50.6%，比上月上升0.2个百分点，扩张步伐有所加快；中、小型企业PMI分别为49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1个百分点。

从行业看，医药、汽车、电气机械器材、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均位于扩张区间，产需较快释放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业生产指数和新订单指数连续两个月低于临界点，产需有所放缓。

综合PMI产出指数继续扩张，经济稳定运行基础持续巩固。

9月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月上升0.3个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体扩张有所加快。其中，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.2%和50%。

尽管受暑期出行旺季结束以及部分地区遭遇台风等极端天气影响，铁路运输、水上运输、文化体育娱乐等行业商务活动指数有所回落，但服务业业务总量仍与上月保持基本持平，服务业商务活动指数为49.9%；服务业市场预期处于景气区间，业务活动预期指数为54.6%，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数均位于60%以上高位景气区间。

“有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性”“要加大财政货币政策逆周期调节力度”“要帮助企业渡过难关”……日前召开的中央政治局会议全面客观研判当前经济形势，就下一步经济工作作出一系列重要部署，为推动经济持续回升向好注入信心和动能。

“随着三季度短期季节性扰动因素衰减，传统市场需求旺盛的来临，加之诸多政策协同发力，四季度经济运行有望稳中趋升。”文韬说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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