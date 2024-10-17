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守住管好“天下粮仓” 保障国家粮食安全

2024年10月17日08:58 | 来源：新华社
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“悠悠万事，吃饭为大。”世界粮食日，就我国粮食库存、应急保障、好粮好油、执法监管等公众关心的话题，国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫接受了新华社记者专访。

口粮库存：满足全国1年以上口粮需求

问：目前粮食市场运行情况如何？

答：充足的粮食储备是保障国家粮食安全的“压舱石”。对我国这样拥有14亿多人口的大国来说，建立一定数量的储备粮，是落实总体国家安全观、守牢粮食安全底线，确保经济社会行稳致远的重要保障。

目前我国粮食安全形势持续向好，国内粮食市场保持供应充足、运行平稳的良好态势。粮食总产量连续9年保持在1.3万亿斤以上，小麦、稻谷两大口粮品种实现百分之百自给。粮食库存充裕，高于17%-18%的国际粮食安全警戒线，小麦、稻谷库存量能够满足全国人民1年以上口粮消费需求。

我国已基本建立起与高质量发展相适应，涵盖中央储备、地方储备、社会储备的多层次、全方位粮食储备体系。京津沪渝等36个大中城市主城区成品粮储备保障能力在15天以上。

应急保障：形成安全可靠的应急体系

问：粮食应急保障能力建设情况如何？

答：当前全球气候变暖，极端天气气候事件多发频发，暴雨洪涝灾害易发高发，对粮食应急保障提出了更高要求。

我们持续健全应急响应联动机制，加强粮食应急保障能力体系建设。

持续加强粮食监测预警体系建设。全国建立1200多个国家级粮食市场信息监测点，建立库存、价格、销售等粮油市场信息日监测日报告制度，完善监测预警分析机制和信息发布机制。

持续推进粮食应急预案体系建设。积极推进《国家粮食应急预案》修订，指导地方加快粮食应急预案体系建设。目前，省、市、县三级粮食应急预案实现全覆盖，并按要求开展了粮食应急培训和应急演练。

目前省、市、县三级粮食应急保障中心体系基本形成，正在积极推进区域粮食应急保障中心建设。全国有粮食应急储运企业5100余家、应急加工企业6900余家、应急配送中心3900余家、应急供应网点5.9万余个，完全可以满足应急需要。

总体看，我国已基本建立涵盖储运、加工、配送、供应等全链条的粮食应急保障体系，并经受住了疫情防控、灾害应对等大战大考检验。

地头餐桌：防止“谷贱伤农”“米贵伤民”

问：粮食流通管理，如何“一手托两家”？

答：粮食一头连着农民，一头连着消费者。确保粮价在合理区间运行，是国家粮食安全能力水平的重要体现。

我们统筹抓好市场化收购和政策性收购，激发市场购销活力，牢牢守住农民“种粮卖得出”底线，粮食价格总体平稳，近三年粮食类居民消费价格指数基本稳定。

近年来，世界进入新的动荡变革期，不确定难预料因素交织叠加，引发全球粮食价格波动。2023年以来，全球粮食供给呈供大于需态势，同时全球粮食供应链预期趋稳，粮价明显回落。

这也给国内粮食市场带来传导效应，但影响有限，国内粮价波动幅度远小于国际市场。这主要得益于我国粮食连年丰收，库存处于较高水平，市场调控“工具箱”丰富。

我们将通过不断完善最低收购价政策、充分发挥粮食储备吞吐调节作用，持续做好保供稳价，防止“谷贱伤农”“米贵伤民”。

秋粮收购旺季在即，我们将会同有关方面持续健全完善有关机制，激发市场购销活力，加大粮食收储调控力度，牢牢守住农民“种粮卖得出”底线。

吃得健康：确保“舌尖上的安全”

问：如何确保“舌尖上的安全”？

答：从“吃得饱”到“吃得好”“吃得健康”，就要把牢粮食质量安全关。通过健全制度机制、强化风险监测、加大执法力度、完善标准体系，我国粮食质量安全水平显著提升。

健全制度体系。粮食安全保障法颁布实施、《粮食流通管理条例》修订出台，粮食质量安全管理制度更加完备。

加强质量监测。开展新收获粮食质量调查、品质测报和安全监测，监测品种、范围、频次、数量逐年增加。2023年采集检验样品8万份，获得数据100万个。

强化粮食检验监测体系建设，累计投入资金逾80亿元，全系统检验机构有700多个，质量检验能力显著提升。

严格出入库监管。加强粮食收购入库、储存和销售出库环节质量安全监管，严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场和食品生产企业。2023年采集检验样品1万余份，获得数据10万余条。

强化标准。组织制修订小麦、大豆、高标准粮仓建设等国家标准和行业标准，建成了较为完善的粮食全链条标准体系。

“铁拳行动”：守住管好“天下粮仓”

问：如何进一步守住管好“天下粮仓”？

答：粮食安全关系国计民生，是“国之大者”。近年来，我们先后组织开展全国粮食流通“亮剑”专项执法行动、“严监管强执法重处罚行动年”活动。

今年初，启动粮食流通监管“铁拳行动”，严厉打击粮食领域违法违规行为，持续释放依法强化粮食监督强烈信号。

我们将会同有关部门进一步创新方式手段、强化严查快处，打好监管执法“组合拳”。

充分利用信息化监管手段，实现政策性粮食全链条实时在线监管。建立跨部门联合检查制度，推进违法线索互联、执法标准互通、处罚结果互认，探索开展联合惩戒。

以“铁拳行动”为抓手，扎实做好粮油收购和政策性粮食销售监督检查，畅通12325热线投诉举报渠道，保持执法办案高压态势不减。

综合运用视频抽查、交叉检查、信息化监管等手段，提高库存监管穿透性、精准性和效能性，不断放大中央储备粮库存动态监管系统监管效能。

（记者王立彬）新华社北京10月16日电

(责编：王震、陈键)
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