科技日报讯 （记者吴纯新 通讯员李涛 周璇 白莲）10月15日，由中交集团所属中交二航局牵头研发攻关的全球最大打桩船主油缸，在江苏常州恒立液压成功下线。这标志着我国在重型液压设备领域取得重大突破。

该组油缸缸径1.6米、行程长21米，打破了世界纪录，其额定推力达5000吨，相当于一次性可推动1000头平均重5吨的非洲象。油缸的成功下线，为即将问世的超级打桩船顺利交船起到决定性支撑作用。

据介绍，该组油缸成功自主研发，打破了我国大型打桩船核心部件长期依赖进口的局面。

记者了解到，油缸V组密封、关节轴承织物衬垫原材料、活塞杆激光熔覆涂层材料等关键部件，曾是我国重型液压设备领域的短板。

为此，中交二航局与恒立液压、龙溪轴承、中机新材、广州机械院等国内油缸产业链上下游企业及院校联合，攻克了一个又一个技术难题，实现超大型打桩船主油缸核心零部件的自主可控，极大地降低了打桩船建造成本，显著提升了我国大型海工特种装备制造能力。

专家组评审认为，该打桩船主油缸及核心部件的各项技术性能指标均已达到或超过进口同类产品水平。

中交集团科学技术与数字化部相关负责人介绍，本次借助组建海洋工程技术创新联合体和打造交通基础设施绿色低碳原创技术策源地的良好契机，推动中交二航局发挥科技创新主体作用，整合行业优势资源，强化“攻用对接”，攻克行业技术短板，有力保障我国重大海洋工程装备领域产业链供应链自主可控与安全稳定。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经