人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

乌蒙山上都有啥？人民网“百日直播行动”黔西好物大放送！

2024年10月24日10:59 | 来源：人民网
小字号

“乌蒙山连着山外山，月光洒下了响水滩。”贵州省黔西市地处乌蒙高原东部，明代“女强人”奢香夫人修建的“龙场九驿”古驿道就在此处。金秋时节，黔西山区成了“水果天堂”，高原猕猴桃、百香果、刺梨等挂满枝头，更有油辣椒、梯田香米、羊肚菌等“乌蒙好物”的舌尖诱惑。

为更好推动贵州省黔西市农特产品的发展，拓宽农特产品销售“新赛道”，助力当地“黔货出山”，人民网·人民优选邀请网络主播“幸猴儿”于2024年10月24日19:00-22:00开展“黔西丰彩 云播惠农”助农直播，线上将在人民网消费抖音直播间、“幸猴儿”抖音直播间进行。

本次活动是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”第六场，也是人民网·人民优选“数商兴农新电商行动计划”系列直播。据悉，人民网将整合既有优势资源与项目，联合有关部门、各级地方政府、各行业商协会、行业龙头企业、流量平台、电商平台、商超、购物中心等，开展多种形式的直播活动，为国民消费打造“百城、百店、百日直播；万商、万品、万象焕新”的消费引领新场景、消费服务新平台。

http://finance.people.com.cn/GB/8215/448875/457676/index.html

点击上图查看“百日直播行动”更多精彩内容

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成品油价格小幅上涨 短期内国际油价仍将震荡运行
　　人民网北京10月24日电 （记者杜燕飞）国家发改委23日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自10月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨90元和85元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.07元。…
AI观察｜AI“双刃剑”，我们如何应对？
　　10月以来，人工智能再次以其“双刃剑”的特性展现在世人面前。一方面，人工智能技术因其在科学领域的贡献而获得了诺贝尔物理学奖和化学奖的认可，这些成就不仅彰显了AI在科学研究中的潜力，也预示着它在未来将发挥更大的作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部