“乌蒙山连着山外山，月光洒下了响水滩。”贵州省黔西市地处乌蒙高原东部，明代“女强人”奢香夫人修建的“龙场九驿”古驿道就在此处。金秋时节，黔西山区成了“水果天堂”，高原猕猴桃、百香果、刺梨等挂满枝头，更有油辣椒、梯田香米、羊肚菌等“乌蒙好物”的舌尖诱惑。

为更好推动贵州省黔西市农特产品的发展，拓宽农特产品销售“新赛道”，助力当地“黔货出山”，人民网·人民优选邀请网络主播“幸猴儿”于2024年10月24日19:00-22:00开展“黔西丰彩 云播惠农”助农直播，线上将在人民网消费抖音直播间、“幸猴儿”抖音直播间进行。

本次活动是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”第六场，也是人民网·人民优选“数商兴农新电商行动计划”系列直播。据悉，人民网将整合既有优势资源与项目，联合有关部门、各级地方政府、各行业商协会、行业龙头企业、流量平台、电商平台、商超、购物中心等，开展多种形式的直播活动，为国民消费打造“百城、百店、百日直播；万商、万品、万象焕新”的消费引领新场景、消费服务新平台。

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(责编：曹淼、高雷)

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