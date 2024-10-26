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海河邂逅泰晤士！人民网“百日直播行动”天津首场来啦

2024年10月26日11:31 | 来源：人民网
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人民网天津10月26日电 （记者张桂贵、陶建）10月26日晚，天津市文化和旅游局携手和平区人民政府，将在和平区解放北路金融街（大同道至营口道区间）举办“海河邂逅泰晤士”系列活动。此次活动旨在以服饰文化为载体，推动天津文化出海，促进文化交流，让世界目光聚焦天津，感受天津文旅的独特魅力。

届时，解放北路这个兼具历史与现代气息的金融街将成为时尚与文化的交汇点。这里不仅见证了天津百年来的变迁，也将成为展示天津文旅创新成果的舞台。此次活动汇聚了各界嘉宾、企业代表、时尚KOL及网络达人。他们将共同见证这一文化盛宴，通过服饰这一国际语言，讲述天津故事，传播中国声音。在活动现场，将演绎王紫菲、汪义钦、史艳三位设计师的作品以及抵羊“知书达礼”系列作品，走秀时长约为65分钟，突出古今交融、中西合璧和多元并蓄，与伦敦时装周专场秀形成双城互动。

26日19时30分人民网官方视频号，人民网天津频道PC端、头条号、抖音号，将同步对活动进行直播。本次直播也是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”在天津开展的第一场直播，欢迎广大网友关注。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn

点击上图查看“百日直播行动”更多精彩内容

(责编：曹淼、高雷)
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