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“百日直播行动”配套服务来啦：人民优选直播培训课程

2024年10月26日15:36 |
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想学直播带货，不知道从何入手？直播总是中断，如何避免违规？新人如何入行做主播？直播销售有哪些技巧？一场直播如何设计流程和环节？……为助力主播掌握直播的必备技能，合法合规开展直播业务，人民网·人民优选推出系列直播培训课程，涵盖法律法规解读、职业道德培养、直播实战技巧、短视频策划等。

人民网·人民优选直播培训课程目录：

基础课程

《电商直播规范与合规推荐策略》

《直播操作及带货方法》

《电商直播和短视频的栏目式策划》

《优秀主播的成长之路》

进阶课程

《直播销售的逻辑与讲解技巧》

《电商直播流程的设计与策划》

《网络主播的形象定位与量化打造》

《镜头语言——从看到说》

营销课程

《直播带货的传播学解密》

《网络直播带货的法律规范及创意误区》

《直播销售员的速成攻略》

《直播行业规范的意义及落实》

《IP打造与短视频内容制作》

《素人孵化与MCN达人孵化方法论》

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。（来源：人民网·人民优选）

(责编：曹淼、李源)
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