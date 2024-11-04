人民网上海11月4日电 （记者翁奇羽、欧阳易佳）第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）将于11月5日至10日在上海举办。目前，进博会各个展馆布置工作基本完成，各项服务保障工作也已准备就绪。据了解，本届进博会吸引了297家世界500强和行业龙头企业参展，数量创历史新高，400多项代表性新产品、新技术、新服务将在这里亮相。

(责编：孙红丽、高雷) 分享让更多人看到