冬天少不了香喷喷的“烤地瓜”。在辽宁沙地里，就藏着鼎鼎有名的“金疙瘩”——彰武地瓜。地瓜是辽宁省彰武县的传统栽培作物，至今已有百余年的种植历史，彰武的沙壤土造就了地瓜色泽正、含糖量高、香甜适口、外皮美观等优点。彰武地处科尔沁沙地南部，光照充足，昼夜温差大，除了地瓜还有花生、杏山村豆腐等“舌尖上的美味”。

为更好推动辽宁省彰武县农特产品的发展，拓宽农特产品销售渠道，助力当地农民增收致富，人民网·人民优选携手网络主播“幸猴儿”于2024年11月5日19:00至22:00开展“沙土地里有好货 辽宁彰武专场”助农直播，线上将在人民网消费抖音直播间、幸猴儿抖音直播间、满堂红大伟-在助农抖音直播间进行。

本次直播属于人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”系列，也是人民网·人民优选“数商兴农新电商行动计划”系列直播。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。

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(责编：董童、高雷)

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