人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

东北沙地出宝藏 人民网百日直播带你到辽宁彰武“寻宝”

2024年11月05日08:36 | 来源：人民网
小字号

冬天少不了香喷喷的“烤地瓜”。在辽宁沙地里，就藏着鼎鼎有名的“金疙瘩”——彰武地瓜。地瓜是辽宁省彰武县的传统栽培作物，至今已有百余年的种植历史，彰武的沙壤土造就了地瓜色泽正、含糖量高、香甜适口、外皮美观等优点。彰武地处科尔沁沙地南部，光照充足，昼夜温差大，除了地瓜还有花生、杏山村豆腐等“舌尖上的美味”。

为更好推动辽宁省彰武县农特产品的发展，拓宽农特产品销售渠道，助力当地农民增收致富，人民网·人民优选携手网络主播“幸猴儿”于2024年11月5日19:00至22:00开展“沙土地里有好货 辽宁彰武专场”助农直播，线上将在人民网消费抖音直播间、幸猴儿抖音直播间、满堂红大伟-在助农抖音直播间进行。

本次直播属于人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”系列，也是人民网·人民优选“数商兴农新电商行动计划”系列直播。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn

点击上图查看“百日直播行动”更多精彩内容

(责编：董童、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国丨增量政策统筹推进 我国民生消费物流扩容升级
　　
我国低碳产业大有可为 四大重点领域值得关注
　　【观点摘要】 ·《意见》提出财税、金融、投资、价格、市场、标准“六大”政策体系，是支撑全面绿色转型的“四梁八柱”。 ·“双碳”战略引领加速能源革命，进一步催生新一轮产业革命，成为新时代形成新质生产力、驱动高质量发展的强大动力和重要源泉。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部