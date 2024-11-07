人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”
直播：“今天，我们为什么还需要纸媒？”精品报刊推介活动
2024年11月07日08:24 | 来源：人民网
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直播简介：与时代同行，为历史注脚。记者在每一个新闻现场倾听、记录、发声……今年11月8日是第二十五个中国记者节。人民网主办的“今天，我们为什么还需要纸媒？”精品报刊直播推介活动于11月7日上午9:00至12:00在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动在人民网网站、抖音、快手、视频号等平台同步直播。
10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。
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(责编：曹淼、高雷)
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