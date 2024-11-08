人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”
直播：“拥抱进博首发季” 记者带您云探展
2024年11月08日09:20 | 来源：人民网
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直播简介：第七届中国国际进口博览会正在热展中，本届展会设置了食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易6大展区和创新孵化专区，展示了400多项代表性新产品新技术新服务。进博会历来是全球新品首发地、前沿技术首选地和创新服务首推地，本届盛会有哪些新品首发、首展、首秀？作为人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”的进博专场，记者带您一同逛展。
10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。
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(责编：李源、高雷)
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