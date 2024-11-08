人民网上海11月8日电 （记者翁奇羽、欧阳易佳）在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，“新质生产力”成为高频热词，一批代表新质生产力发展方向的产品和技术首发首展，涵盖高端装备、新材料、生物技术等领域。不少跨国企业表示，紧扣“新质”核心，进博会正为企业开拓了庞大的中国市场。

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