“给消费者多一些实惠，少一些套路”“不只卷价格，也要卷服务”“带货主播要严格注意直播带货的选品”……从最初的“剁手”狂欢，到如今的理性甄选，“双十一”购物节见证了电商行业的飞速发展，也反映出消费者在消费观念方面的深刻变化。

11月11日14时，作为人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”系列之一，人民网、人民日报社政治文化部联合推出《消费圆桌派》“双十一”特别节目，邀请北京工商大学法学院教授、商法研究中心主任吕来明，中国消费者协会消费指导部副主任赵宇，人民日报记者史一棋共同做客人民网一号演播厅，围绕电商行业的发展演变、机遇挑战以及未来方向，展开热烈探讨。节目将在人民网网站、“人民网+”客户端、人民网视频号同步进行直播，欢迎关注。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。

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(责编：李源、高雷)

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