直播简介： 从“剁手”狂欢到理性甄选，“双十一”购物节见证了电商行业的飞速发展。特别是直播带货等新兴模式的崛起，为消费者带来了全新的消费体验，为市场注入了新的活力。在这场购物热潮的背后，有哪些变革、突破与发展？

11月11日14时，作为人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”系列之一，人民网、人民日报社政治文化部联合推出《消费圆桌派》“双十一”特别节目，邀请北京工商大学法学院教授、商法研究中心主任吕来明，中国消费者协会消费指导部副主任赵宇，人民日报记者史一棋共同做客人民网一号演播厅，围绕电商行业的发展演变、机遇挑战以及未来方向，展开热烈探讨，与行业专家共话“双十一”。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。

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(责编：曹淼、高雷)

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