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长生人寿：快速理赔 为生命保驾护航

2024年11月11日16:28 | 来源：新华网
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原标题：与时间赛跑 与客户同心 长生人寿快速理赔下的生命速援

为让客户体验到更人性化、更快速的理赔服务，践行“以客户为中心”的经营理念，接到被保险人报案后，长生人寿第一时间开启理赔绿色通道，急客户所急，想客户所想，与客户并肩，争分夺秒响应客户理赔需求，以优质服务和快速理赔为生命保驾护航，延续爱和责任。

事故突发：胡先生女儿遭遇车祸紧急送医

2018年9月，胡先生为女儿投保了长生人寿《长生福重大疾病保险》，保额20万元。这份保险不仅是一份保障，更是一份对未来的承诺和对家庭的爱。

2024年4月，胡先生的女儿在放学回家途中遭遇车祸，伤势严重，被紧急送往医院。为确保得到更好的医疗救治，胡先生将孩子转入ICU病房，但面对这突如其来的灾难和高额的费用，胡先生一家陷入了深深的焦虑和无助之中。

理赔启动：长生人寿迅速介入处理

在这个关键时刻，长生人寿迅速响应。在接到被保人出险报案后，长生人寿浙江分公司管理层、消保部与办公室负责人等第一时间赶赴医院探望被保险人及其家属，详细了解出险情况。

在理赔过程中，长生人寿工作人员不辞辛劳地协助客户联系事故处理交警了解具体情况，收集客户理赔材料，并帮助胡先生主动联系肇事方保险公司核实理赔流程，提供一揽子全流程服务。

绿色通道：优先审核 2小时理赔到账

4月11日14:50胡先生通过微信提交重疾理赔申请，长生人寿运营管理部获悉后立即为该案件开通绿色服务通道，优先进行理赔审核。仅仅两个小时后，即当日16:50理赔结案，长生人寿迅速赔付重大疾病保险金20万元，并豁免保单后续保险费。

得益于医院的积极抢救和长生人寿的快速理赔，胡先生的女儿最终脱离了生命危险，逐步康复。胡先生多次致电表示感谢，他说：“在真正风险来临时，保险给了我们家庭救治的底气和力量，长生人寿工作人员耐心细致地协助理赔，给了我们当时惶惑无依的心灵一颗定心丸。”

这是一次高速理赔为客户提供了暖心服务，更是长生人寿对“将心比心”的深刻阐释，充分考虑客户的难处和急处，真正用心定位自己的角色——“人生守护者”，长生人寿不仅守护了胡先生的家庭，也守护了他的希望和未来。

长生人寿始终坚持“以人为本、专业经营、诚信服务、回报社会”的经营理念，与细致“较劲”，对客户“耐心”。2024年以来，长生人寿累计服务理赔客户近11万人次，平均每天赔付49万元，简便的小额快赔刷新服务速度，高效的响应机制加快理赔进度，个性化的关怀服务提升满意度，长生人寿用专业细致的服务让客户信赖，用行动彰显保险担当，全力服务国家发展大局，用责任守护人民美好生活。

(责编：曹淼、李源)
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