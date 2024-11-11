新华社北京11月11日电（记者吴雨）中国人民银行11日发布的金融统计数据显示，今年前10个月我国人民币贷款增加16.52万亿元，其中企（事）业单位贷款增加13.59万亿元。

数据显示，10月末，我国人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。前10个月，我国住户贷款增加2.1万亿元；企（事）业单位贷款增加13.59万亿元，其中中长期贷款增加9.83万亿元。

在货币供应方面，10月末，我国广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%；狭义货币（M1）余额63.34万亿元，同比下降6.1%；流通中货币（M0）余额12.24万亿元，同比增长12.8%。

另外，前10个月我国人民币存款增加17.22万亿元。其中，住户存款增加11.28万亿元。

同日发布的社会融资数据显示，前10个月我国社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经