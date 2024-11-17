“社保服务进万家”活动在全国同步开展
2024年11月17日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：“社保服务进万家”活动在全国同步开展
本报北京11月16日电 记者邱玥从人力资源社会保障部获悉，2024年“社保服务进万家”主场活动15日在辽宁省大连市举办。
今年“社保服务进万家”活动的主题为“政策面对面 服务零距离”，于11月15日至21日在全国同步开展，各级人力资源社会保障部门将组织一系列丰富多样的活动：开展“零距离”政策解读，深入社区、乡村、企业、校园，宣传与企业群众利益密切相关的社保政策；提供“零距离”暖心服务，组织知识普及、服务体验、特殊群体关怀等主题服务；开展“一对一”精准服务，集中组织宣讲团服务队上门，提供宣传培训、咨询、延伸服务；提供“算一算”便民服务，通过面对面宣传、点对点释疑，为企业和群众办实事、解难题；通过加强与社会公众的沟通交流，打造惠民生、暖民心的“社保服务进万家”品牌，让企业群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
(责编：郝帅、陈键)
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