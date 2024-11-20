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雷达“千里眼” 护航候鸟迁徙“回家路”

2024年11月20日14:12 | 来源：人民网
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在内蒙古自治区鄂尔多斯市的萨拉乌苏国家湿地公园的小河口保育区，小天鹅、鸿雁、灰雁正嬉戏游水。图片来源：中国气象局
在内蒙古自治区鄂尔多斯市的萨拉乌苏国家湿地公园的小河口保育区，小天鹅、鸿雁、灰雁正嬉戏游水。图片来源：中国气象局
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人民网北京11月20日电 （欧阳易佳）北风起，雁南飞。每年候鸟迁徙季，数以万计的冬候鸟从繁殖地飞往我国各地停歇、补给，为接下来的长途旅行储存能量。我国是世界上鸟类资源最为丰富的国家之一，也是全球候鸟跨境迁徙的重要通道。全国共有鸟类1445种，约占世界鸟类总种数的六分之一，其中具有迁徙习性的鸟类达800多种。

候鸟飞去哪？飞多远？中国气象局相关负责人表示，目前，我国已建成由252部S波段和C波段新一代天气雷达构成的世界最大雷达监测网，覆盖大部分国土。利用组网雷达回波可以完整描述空中生物的迁飞过程，即从一部雷达视线范围消失后，它们将出现在周边雷达有效探测范围。此外，利用识音器、卫星光谱特征等手段，结合人工智能技术，与组网天气雷达结合，可更精准地捕捉空中生物轨迹。

上述负责人说，通过算法识别出雷达数据中的鸟类后，可获取关于鸟类迁徙密度、飞行速度和方向等信息。借助雷达“千里眼”的帮助，这些信息不仅能够帮助观鸟者制定观鸟日程和计划，也有助于科研工作者更加精确地追踪这些千里飞越的鸟儿，深入探究候鸟迁徙规律，确保它们的栖息地和迁徙路径得到妥善保护。

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