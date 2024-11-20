人民网北京11月20日电 （欧阳易佳）北风起，雁南飞。每年候鸟迁徙季，数以万计的冬候鸟从繁殖地飞往我国各地停歇、补给，为接下来的长途旅行储存能量。我国是世界上鸟类资源最为丰富的国家之一，也是全球候鸟跨境迁徙的重要通道。全国共有鸟类1445种，约占世界鸟类总种数的六分之一，其中具有迁徙习性的鸟类达800多种。

候鸟飞去哪？飞多远？中国气象局相关负责人表示，目前，我国已建成由252部S波段和C波段新一代天气雷达构成的世界最大雷达监测网，覆盖大部分国土。利用组网雷达回波可以完整描述空中生物的迁飞过程，即从一部雷达视线范围消失后，它们将出现在周边雷达有效探测范围。此外，利用识音器、卫星光谱特征等手段，结合人工智能技术，与组网天气雷达结合，可更精准地捕捉空中生物轨迹。

上述负责人说，通过算法识别出雷达数据中的鸟类后，可获取关于鸟类迁徙密度、飞行速度和方向等信息。借助雷达“千里眼”的帮助，这些信息不仅能够帮助观鸟者制定观鸟日程和计划，也有助于科研工作者更加精确地追踪这些千里飞越的鸟儿，深入探究候鸟迁徙规律，确保它们的栖息地和迁徙路径得到妥善保护。