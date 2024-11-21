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2024年世界互联网大会乌镇峰会人工智能负责任开发与应用论坛举行

2024年11月21日19:15 | 来源：人民网
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全国政协委员、中国网络空间安全协会理事长赵泽良发言。主办方供图
全国政协委员、中国网络空间安全协会理事长赵泽良发言。主办方供图

人民网桐乡11月21日电 （记者赵竹青）11月21日，2024年世界互联网大会乌镇峰会人工智能负责任开发与应用论坛在浙江乌镇举行。论坛以“以人为本、智能向善、造福人类”为主题，旨在促进建设多主体参与、多层面治理的人工智能科研、转化与发展机制，推动构建人工智能技术和产业发展的良好生态。中国国家互联网信息办公室总工程师孙蔚敏、浙江省人民政府副省长张雁云、世界知识产权组织驻华代表刘华出席论坛并致辞。

论坛上，全国政协委员、中国网络空间安全协会理事长赵泽良，中国工程院院士、同济大学校长郑庆华，香港理工大学视觉计算讲座教授、欧洲人文和自然科学院外籍院士陈长汶，深圳理工大学计算机科学与控制工程学院院长、美国医学与生物工程院院士潘毅等国内外顶尖专家、学者及行业领袖围绕“创造以人为本的人工智能”“现实世界与数字世界交融的秩序与规则”“推动人工智能治理从规则迈向实践”等议题作主旨发言，并就“构建可互操作的人工智能治理框架”“洞见与人工智能共存的未来”等主题进行圆桌讨论。

本次论坛由世界知识产权组织、人民网、中国网络空间安全协会、安恒信息主办，英国标准协会、印象笔记、钛媒体协办。来自政府部门、国际组织、知名企业的代表和专家学者、媒体记者等100余位嘉宾参会。

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(责编：赵竹青、吕骞)

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