人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”
直播预告：项王杯暨2024江苏省虎牙“村运会”宿迁朱海站开幕式
2024年11月23日10:48 | 来源：人民网
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【直播简介】11月23日下午，关注“宿迁朱海村运会——项王杯暨2024江苏省虎牙乡村运动会开幕式”，沉浸式体验乡村“潮生活”。本次活动将在人民网网站、视频号、“人民网+”客户端等平台同步直播。
10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。
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(责编：董童、高雷)
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